Santiago y El Rufo.- Líderes y seguidores

Mi Santias, creo que diste en el clavo, si queremos que México sea un país independiente ¡Necesitamos formar los líderes del futuro!S- Sin duda coincidimos, perro, una nación que educa a sus jóvenes para alimentar con mano de obra barata a un modelo depredador orientado al consumo a lo pendejo y al infinito, en un planeta redondo, no merece ser independiente.R- Grrr, parece verdad de Perogrullo, mi Santias, una nación que así ve y utiliza a su propio pueblo, debe ser dirigida por otros y consecuentemente no debe ser independiente.S- Lo que refuerza mi propuesta de educar a nuestros jóvenes para que todos sean seres pensantes, independientes, con criterio y definiciones y por obviedad, dueños de sus vidas, es decir, personas que asuman la responsabilidad de ser lo que quieren ser a partir de reconocerse en sus capacidades y limitaciones y de potenciar sus características a través del conocimiento, en otras palabras, capaces de aprender lo que en su percepción les sea necesario para alcanzar su propia plenitud de personas en concordancia con sus capacidades, habilidades y vocación y así definir su destino y alcanzar la felicidad, fin último de este proceso que llamamos vivir. Te recuerdo lo escrito: “…A partir de esta percepción, me parece que una manera de lograr algún día la independencia de México ¡Es formando líderes!, ciudadanos que como primer característica sepan dirigir sus vidas, es decir, tomen en sus manos y se hagan responsables de su propio destino.”R- Guarraguauuu mi Santias, creo que lo que propones es correcto, pero, ¿tenemos la materia prima en México?, es decir, ¿nuestros jóvenes aspiran a ser responsables de sus vidas, o esperan que sus padres les solucionen las cosas, para que de adultos sea el gobierno quién les dirija la vida y les resuelva los problemas?S- Creo que ese es el “quid” del asunto, mi Rufo. Para “construir” ciudadanos de primera necesitamos de la materia prima, jóvenes que quieran ser lo que pueden ser y que sin temor asuman la responsabilidad de “Serse”.R- Auuu, no había escuchado esa expresión, mi Santias, ¿qué es “Serse”?S- “Serse” es una de las muchas aportaciones de mi mentor y amigo Faustino Castro, fundador de la Universidad de Zamora en Michoacán; un hombre excepcional, ya fallecido, que dedicó parte de su mente, tiempo y esfuerzo a la formación de jóvenes y que, al no encontrar en el español una palabra que pudiera definir la acción responsable y de Ser lo que uno puede ser, inventó, disculpen el uso del término, la palabra “Serse” para describir la acción individual y consciente de Ser, porque uno decidió actuar y “Serse”. Cito a Faustino de su libro “Serse” editorial IVAZA, Universidad de Zamora: “Para que el hombre –cada hombre- en esta nuestra Tierra, pueda percibirse con su natural actitud y hondura, con toda la amplitud de su naturaleza personal, será preciso vivir con decidido afán de plenitud y, antes, con especial esperanza y confianza.” Es decir, cada uno de nosotros al nacer, al igual que la semilla de trigo, en acto somos semilla, pero en potencia somos espiga, pero a diferencia de la semilla de trigo, el ser humano decide, con sus acciones, si se queda toda su vida como semilla o crece para ser espiga, siendo su propia naturaleza, potencial y decisión, el límite para su crecimiento. Faustino añade un ingrediente o elemento necesario para crecer, que es el amor y concluye: “Si quieres saber si creces… pregúntate si estás amando, Si quieres saber si amas… pregúntate si estas creciendo.” En otras palabras, con ese enfoque a través del amor, la razón o motivo de vivir es crecer hasta alcanzar uno, cada uno, su propio potencial y es en ese sentido que queramos o no, nuestro destino y vida es nuestra responsabilidad y resultado de nuestros esfuerzos y acciones, es por ello que la propuesta de formación de líderes parte de la selección de aquellos jóvenes que amándose a sí mismos y amando al prójimo, de mutuo propio desean crecer, aprender, saber, conocer; ya que es la búsqueda de la sabiduría, a través del aprendizaje, lo que les permitirá desarrollar su capacidad para ser líderes, primero de ellos mismos, después de los grupos, comunidades o sociedades con las que interactúen.En resumen, Rufo, en lo que se diseña un modelo educativo para la formación de líderes dentro del sistema institucional, la formación de líderes tendrá como objetivo captar a aquellos jóvenes excepcionales que de manera individual están deseosos de crecer y que tienen la inquietud de aprender para servir y vivir a plenitud, lo que de entrada los convierte en líderes naturales a los que hay que apoyar si queremos, algún día, ser independientes como nación… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador