La mañana de este lunes 17 de septiembrese manifestaron en laexigiendo tener, luego delLos elementos en turno y otros en descanso solicitaron ser atendidos por el, personal administrativo infomó a los oficilaes que el edil no se encontraba en ese momento en el inmueble, ya que estaba en la comunidad de Victoria de Cortazar en una reunión.El director de Seguridad Pública Juan José Mendoza Pérez acudió a la explanada Anselmo Ramírez para dialogar con los elementos, pero al no lograr llegar a un acuerdo, los policías exigieron ser atendidos por el presidente, por lo que indicaron no trabajarán hasta que se concrete la reunión.El alcalde arribó alrededor de las 11:10 de la mañana, solicitando a los elementos a que se reunieran en la casa de la cultura Fulgencio Vargas, ubicada atrás de presidencia municipal, en dónde en estos momentos se está llevando a cabo la reunión.