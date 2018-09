Luego de pasar por más empleados, el chofer tomó la carretera Unión de San Antonio-Lagos de Moreno, pero tras al parecer invadir el carriles contrario en una curva, chocó contra un tráiler cargado de pacas de cartón.

En suen la empresa de calzado y ropa deportiva, los“Andaban de uña y mugre, juntos para todos lados y juntos se fueron mis hijos”, dijo Mario, el padre de ambos., de 20 años, y, de 17, “parecían cuates”. La familia le llamaba a él “El Tortas”, por ser robusto al nacer, y a ella, “La Peque” por ser más pequeña que cualquier recién nacido.Gustaban de la música de banda y amaban disfrutarla a todo volumen en su casa.A las 6 de la mañana del sábado, los jóvenes salieron de su casa ubicada en la colonia La Aurora, en Lagos de Moreno, Jalisco.Su padre les dio la bendición, pero jamás pensó que ésa sería laque sus hijos le darían un beso.Óscar estaba tan emocionado porque era su primer empleo. Su padre firmó la autorización y la empresa lo aceptó.Su hermana ya había entrado a otra empresa de calzado, pero por estar con su hermano, buscó otro empleo y dio con una vacante en Pirma.“Su hermano se la llevó, como eran una y carne, pues andaban juntos para todos lados. Mire, hasta juntos se me fueron”, contó Mario.“Yo los despedí a las 6 de la mañana, iban contentos, es más, mi hijo iba feliz porque nunca había trabajado, pero más tarde mi esposa me marcó porque lo vio en Facebook y no dejamos ir a los hospitales. Pero un amigo policía me dijo que mejor fuera a Semefo porque ahí había víctimas, él sabía que yo no los encontraba”, recordó Mario.Eso sucedió a las 7 de la mañana y tres horas después, la familia de Óscar y Carolina se enteró del percance en redes sociales.Los dos hermanos y seis trabajadores más fallecieron en el accidente.Familia, amigos y vecinos despidieron a Carolina y Mario al mediodía de ayer.Se ofreció una misa de cuerpo presente en la parroquia del Señor de los Trabajos, para después sepultarlos en el Panteón Municipal.Todos llevaron globos blancos para soltarlos o reventarlos en señal de pureza del menor y su hermana.Los aplausos se escucharon al salir de la misa, pero también cuando los despidieron en su última morada.La familia Martínez Gallegos no puede creer que le haya sido arrebatada su hija por la culpa de terceros.Yolanda Celeste Martínez Gallegos, de 26 años, es una de las ocho víctimas mortales en el accidente ocurrido en la carretera Unión de San Antonio-Lagos de Moreno.Su padre aguanta las lágrimas por el dolor que le causa que su hija menor haya fallecido en este percance.La joven tenía apenas mes y medio trabajando en el área de producción deDesde hace seis años ella se hacía cargo de su hijo, luego de que el padre del niño se fuera de la casa al año de vida de su primogénito.“Ese día la acompañé a la parada del camión, como siempre, la despedí y más tarde mi esposa me llamó que había visto el accidente por Facebook y como yo tengo una camionetita, pues nos fuimos rápido a los hospitales, pero no la encontramos y lo último que teníamos era ir a Semefo”, platicó el padre de Celeste.La familia busca que Pirma apoye al hijo de Celeste. “Lo único que quiero es asegurar a mi niño. Su madre ya no está, su padre no se hizo responsable y sólo nos tiene a nosotros. No es justo que por la falta de interés de darle una buena capacitación a sus empleados, como lo fue con este chofer, la lleve la familia de los que fallecieron. Es lo menos que pueden hacer”, expresó el padre.