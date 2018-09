Sigue leyendo: Pierde el control de su vehículo y choca contra la casa del vecino



Uncuando el agua del arroyo sea suen lasuPor la madrugada de este lunes en la ciudad decayó una fuerte tormenta, alrededor de las 4:00 de la mañana, el agua derribó una barda de la vivienda ubicada en la privada de Xichú.Lacuando fue sorprendida por el agua, cuando intentaron abrir la puerta principal no pudieron hacerlo, por lo que comenzaron a pedir ayuda, vecinos escucharon los gritos, trataron de forzar la puerta principal para abrirla pero no pudieron, utilizaron un artefacto para destrozarla y quepudiera salir delPersonal de Protección Civil, Bomberos así como vecinosa laa una mujer y dos niños.El esposo de la mujer no alcanzó a salir y se ahogó,alcanzó 1.60 metros.Ministeriales acudieron al lugar para realizar las indagatorias correspondientes.Personal de Semefo levantó el cuerpo para realizarle la autopsia de ley.