19-S: Cuando el futbol mundial se unió para ayudar a México

El impactante silencio del Santiago Bernabéu

Con la existencia de tantos equipos y jugadores, podría pensarse que el mundo del deporte divide y no une... nada más alejado de la realidad. Hace un año, dos sismos fueron la muestra, una vez más, de la unión de un país.Así como en 1985, México vivió otra vez el caos y el desastre pero también experimentó de nuevo la solidaridad y apoyo no sólo del pueblo mexicano, sino del planeta entero.El mundo deportivo no fue ajeno a todas las muestras de ayuda que se observaron tanto el 7 como el 19 de septiembre de 2017, menos el futbol que utilizó como nunca el calificativo de “deporte más popular”.Aprovechando la convocatoria del balompié, y la suspensión de actividades en la Liga MX, el Estadio León (y muchos otros en el país) se convirtieron de inmediato en centros de acopio donde las camisetas y preferencias futbolísticas importaron poco.Lo mismo sucedió en otros inmuebles alrededor del mundo, por ejemplo, el Santiago Bernabéu fue el marco de un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas y también como muestra de solidaridad con México.El Betis de Andrés Guardado visitaba al Real Madrid en esa fecha y previo a este particular momento, el tapatío había enviado sus buenos deseos por medio de un mensaje en redes sociales. Algo que hicieron también muchos futbolistas y deportistas.El desastre no pudo evitarse, ni en el primer sismo ni en el segundo, pero la sociedad hizo todo lo que estuvo en sus manos, e incluso mucho más, para superar lo ocurrido, unidos, como un grupo de aficionados en torno a su equipo. El deporte, tan parte de la vida, estuvo siempre ahí, juntos en las buenas y en malas.