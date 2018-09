Alarma en América por su joya

Diego Lainez no terminó el entrenamiento. Durante un interescuadras realizado por el América en Coapa, el defensa central Bruno Valdez entró con fuerza excesiva sobre el joven Lainez, lo que provocó que este abandonara la práctica de este martes.



Aún no hay reportes sobre si la lesión lo marginará del duelo ante Puebla del próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2018. Otro integrante del equipo de Miguel 'El Piojo' Herrera que no participó en el entrenamiento es el lateral Jorge Sánchez, debido a problemas musculares.