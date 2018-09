'Barato y trabajador', así definen al nuevo DT del León

'Ambriz es el técnico idóneo': Luis Miguel Guerrero

Se ajusta al presupuesto: Luis Gerardo Lugo

La llegada de Nacho Ambriz al banquillo del León ha dejado muchas dudas entre la afición, pero losde Súper Deportivo consideran que el panorama es claro.y Luis Miguel Guerrero, colaboradores de Súper Deportivo, creen que el perfil dees el de un técnico trabajador, si bien, sí ajustado al presupuesto del Club y quien con base en su trabajo diario, puede sorprender."Nacho Ambriz parece ser el técnico idóneo para el momento que vive el equipo esmeralda. Ambriz es un tipo serio, de bajo perfil, y sobre todo muy estudioso y trabajador, que seguramente le, y que se para mal en sus partidos"."Ojo, con Ambriz, por lo que la afición verdiblanca ya deberá dejar atrás aquello de exigir vocación ofensiva, tal y como sucedió con. Considero que si se le deja trabajar, Ambriz entregará buenos resultados".Puedes comentar esta nota con Luis Miguel Guerrero en Twitter: @luismiguelgp"Ignacio Ambriz, sin embargo, se ajusta al presupuesto que tiene la directiva. Bien sabemos que en el mercado hay técnicos con un estilo de juego más atractivo y que represemtan una apuesta moderna, sin embargo, son muy caros para el equipo esmeralda"."No podemos negar queen lo que ha hecho, tanto concomo con, pero creo que también hay momentos en los que se le tiene que dar a la afición lo que pide"."Los seguidores han pedido, en las últimas tres gestiones (), un equipo con buen futbol y que dé el extra en la cancha, con Ambriz encontraremos un equipo efectivo pero poco atractivo, no ese futbol agradable y atrevido con el que se ganó el bicampeonato"."Si lo que se quiere es tener orden, vamos a ver cómo le va a Ambriz, aunque me parece que por el perfil que tiene de buena persona, de técnico amigo, quizá no es lo que necesita un plantel como León".Puedes comentar esta nota con Luis Gerardo Lugo en Twitter: @geraslugo