Deportes

2018-09-18 11:44:34 | REDACCIÓN

El delantero francés, Antoine Griezmann, dijo que estaba al mismo nivel que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; Ramos le respondió.

COMPARTIR

Griezmann no está nominado al The Best, pese a ganar la Copa del Mundo. FOTOS: AP



Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid fue entrevistado para el diario AS de España y aseguró que está al mismo nivel que Cristiano Ronaldo, de Juventus y Lionel Messi, de Barcelona.

Señalando que 'come en la misma mesa' que los jugadores, al comparar que está en el mismo nivel que los jugadores mencionados, el delantero francés mencionó que espera estar nominado al Balón de Oro, debido a que no fue nominado al 'The Best'.



El francés, junto con Lionel Messi, no está nominado al 'The Best', por el que contienden Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. 'La ignorancia es muy atrevida', dice Ramos

Tras las declaraciones de Griezmann, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, contestó.

“Es muy cierto que la ignorancia es muy atrevida, yo cuando escucho hablar a este chaval, me acuerdo mucho de Totti, Buffon, Maldini, de Raúl, Xavi, de Iker, de Iniesta, jugadores que han ganado todo y que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro”, aseguró.

EL jugador español también mencionó que cada quien es libre de decir lo que quiera, pero pidió que tome consejos de jugadores de su equipo, para tomar valores.

Ramos también destacó el gran jugador que es Griezmann, pese a las declaraciones. El 'zasca' de Sergio Ramos a Griezmann tras decir el francés que ya comía de la mesa de Cristiano y Messi: https://t.co/fdKjG2PiF6 pic.twitter.com/H8cQpAUPvL — Champions Total (@champions_total) September 18, 2018



jugador del Atlético de Madrid fue entrevistado para el diario AS de España ye Barcelona.que los jugadores, al comparar que está en el mismo nivel que los jugadores mencionados, el delantero francésdebido a que no fue nominado al 'The Best'.El francés,por el que contienden Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.Tras las declaraciones de Griezmann, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, contestó.EL jugador español también mencionó que cada quien es libre de decir lo que quiera, peropara tomar valores.Ramos también destacó el gran jugador que es Griezmann, pese a las declaraciones.