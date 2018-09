En Cruz Azul no lamentan la pérdida del invicto

En la Noria el drama no cabe. El fin del invicto de Cruz Azul no tiene al plantel entre lamentos, porque mentalmente son fuertes gracias a su técnico Pedro Caixinha.

"Pedro trabaja bien la parte mental, en la parte de estar fuertes anímicamente y que la derrota de este fin no nos pegue tanto, no nos quita de la mente el objetivo", aseguró José Madueña, quien se aferró al discurso de las prioridades del club. "No era el objetivo el estar invicto, el objetivo es el mismo: liguilla y el campeonato".

El defensa cementero reflexionó sobre los factores que provocaron su caída en Aguascalientes, contra Necaxa (2-0).

"Fue un resbalón, es parte del futbol, esperemos poner el camino para el siguiente partido (contra Atlas).El juego Lo habíamos preparado bien, como los anteriores, jugó bien el rival, además esos minutos de desconcentracion y la falta de intensidad nos costó el partido".

Incluso, descartó cualquier problema físico.

"Tenemos mucha tecnología donde medimos los esfuerzos, estamos bien ahí, fue un tema en que por minutos no fuimos suficientemente intensos, cuando quisimos concretar era tarde, no concretamos y no fuimos finos en los últimos pases".

José Madueña siente tristeza por la crisis del Atlas, su ex equipo; sin embargo, el defensa del Cruz Azul deja ver que no habrá facilidades para los tapatíos.

"Tengo buenos recuerdos (de Atlas). Me fue bien ahí, así es esta parte del futbol... se está arriba y otras veces abajo, esperemos que salgan de la mala racha, pero no en este partido", advirtió el lateral. "Debemos mantener la localía fuerte".

Con cuatro partidos disputados en el Apertura 2018 -tres de titular- Madueña promete que seguirá peleando por la titularidad.

"Son objetivos a corto plazo que te van dando los resultados. En lo personal lo veo bien, primero hay que jugar y tener esa continuidad".

Para recibir el sábado a los Zorros, La Máquina tiene como baja a Gerardo Flores. Por molestias musculares, Edgar Méndez y Adrián Aldrete trabajaron por separado esta mañana en la Noria, mientras que el portero Jesús Corona realizó trabajo de gimnasio.