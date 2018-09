Es acertada la salida de Díaz, pero queda medio torneo; dice Luis Miguel Guerrero

pero tampoco fue la solución. Los resultados acabaron con el proceso pero las formas en el campo no ayudaron, no fueron consistentes.Hubo buenos números, pero las cuentas contundentemente fueron negativas, como ser el segundo equipo que más goles ha permitido en los dos últimos torneos (47), dos menos que Lobos BUAP.El torneo pasadoy los que trajeron para reforzar está por demás decir que no funcionaron: un fiasco. Ni Donovan, ni Cecchini, mucho menos Giles Barnes aportaron algo.Gustavo Díaz intentó trabajar con lo que tuvo. Si bien es cierto que encontró un equipo en una profunda restructuración,Llegaron más y mejores jugadores para esta etapa, pero tampoco fue suficiente.No es que acá termine la carrera de Díaz, tiempos y condiciones no ayudaron y a él no le alcanzó para enderezar un barco que desde hace algunos torneos navega por aguas muy turbias y en algunas, sólo algunas ocasiones, les ha alcanzado para regresar.Y ese no sólo fue el discurso del entrenador.Querer entender que el problema de identidad de juego, más que de resultados, es el entrenador, sería limitar el campo de visión y de acción.Se va Gustavo Díaz con muchas asignaturas pendientes, con algunos momentos, pero que en suma lo alcanzaron.Tras la lamentable actuación del León en Torreón, la decisión de despedir a Díaz parece acertada , pero desafortunadamente llega medio torneo después. Desde el Clausura 2018 Díaz había demostrado no ser un director técnico de Primera División, e inexplicablemente la directiva esmeralda le dio el espaldarazo.Cierto es que -especialmente en el torneo anterior-pero el uruguayo siempre se mostró carente de ideas, sin un estilo definido, y con poca capacidad de reaccionar y ajustar ante la adversidad., y que con su estilo agrade a la afición. Le corresponde a la dirigencia leonesa hacerlo sin precipitaciones, para no equivocarse una vez más.