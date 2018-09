Alec Baldwin

Justin Bieber y Hailey Baldwin se han casado en secreto y sólo dos meses después de haberse comprometido. Así lo ha confirmado el tío de la joven, el actoren la alfombra roja de los premios Emmy., ha afirmado el actor de sesenta años.El portal TMZ había anunciado el jueves pasado que el cantante de 24 años y la modelo de 21, habían sido vistos entrando a un juzgado en Nueva York para obtener su licencia de matrimonio. Pero al parecer hicieron más que eso. De acuerdo a la revista People, la pareja se casó ese mismo día y lo hicieron* VIncluso se vio a un emocionado Bieber decirle a su entonces novia:, y agradecer al funcionario de la corte por mantener todo el asunto en secreto.Bieber le propuso matrimonio a la modelo el 7 de julio durante una cena en las Bahamas. Ellos llevaban siendo, pero en 2016 empezaron un romance que no duraría mucho tiempo. Finalmente volvieron a estar juntos en mayo de este año y, desde entonces, han sido inseparables.El canadiense tuvo otra relación amorosa que generó gran atención en los medios. Selena Gomez y Justin Bieber crecieron frente a los ojos del mundo entero y tuvieron que lidiar con una de las relaciones más públicas dentro del pop internacional. La pareja tuvo muchas idas y venidas entre 2011 y 2016, hasta que lo dieron por terminado cuando Gomez empezó una relación con The Weeknd, un cantante de R&B.Casi un año después y tras un trasplante de riñón que puso en peligro la vida de la intérprete, Bieber y Gomez se daban una segunda oportunidad. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.empezaba a causar tensión entre la pareja, hasta que finalmente terminaron en marzo de este año. Pocos meses después Bieber volvía, otra vez, con su actual esposa.La rapidez de la boda no cae del todo por sorpresa, ya que en muchas ocasiones la pareja había expresado su emoción por el compromiso y habían aclarado que no querían hacer una gran boda hollywoodense. Sin embargo, las dudas empezaron a aflorar cuando Baldwin publicó el viernes en su cuenta de Twitter que. El tuit ha sido borrado desde entonces.Tras el matrimonio civil, se espera que la pareja tenga una ceremonia religiosa en las próximas semanas junto a algunos familiares y amigos. Tanto el cantante como la modelo han mostrado siempre una cercanía con la religión y muy particularmente con la iglesia de Hillsong en Los Ángeles.Con una carrera meteórica iniciada a sus escasos 15 años, Bieber se ha forjado rápidamente como una de las mayores estrellas del firmamento pop. Él fue el primer artista en ser “descubierto” en Youtube, y a partir de entonces ha vendido más de 18 millones de discos y ha generado la adoración de millones de beliebers -como se conoce a sus seguidoras- en todo el mundo.Baldwin por su parte, proviene de una. Su padre es, el pequeño de los cuatro hermanos y dos hermanas del mismo apellido, muchos de ellos triunfadores en el cine y la televisión.Sin embargo, ella ha forjado por sí misma una prominente carrera en el, llegando a ser protagonista de prestigiosas revistas de moda y a desfilar para grandes marcas como Elie Saab, Dolce & Gabbana y Tory Burch.