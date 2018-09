Ni HBO ni Netflix; Amazon conquista el Emmy

La entrega 70 de los premios Emmy se disputaba entre Netflix y HBO pero Amazon se impuso como la máxima ganadora de la noche con cinco premios. Marvelous Mrs.



Maisel (La maravillosa señora Maisel), creada por Amy Sherman-Palladino para Amazon se coronó como Mejores: Serie de comedia, Actriz de reparto (Alex Borstein), Actriz principal (Rachel Brosnahan), Dirección y Escritura (Amy).



Netflix, que había tenido 112 nominaciones, se quedó con premios como el de Actriz principal de serie dramática gracias a Claire Foy por The crown y HBO, que contaba 108, logró con Game of thrones el premio a Serie dramática. La ceremonia, que se llevó a cabo en el Teatro Nokia de Los Ángeles, tuvo romance, diversidad en sus nominados y protesta en contra de asesinatos homofóbicos. La ganadora a Mejor miniserie fue El asesinato de Gianni Versace. Su director, Ryan Murphy, se pronunció en contra de los asesinatos homofóbicos.



“La serie trata de muchas cosas, se trata de homofobia internalizada y externalizada. Una de cada cuatro personas LGBTQ en este país será víctima de un delito de odio. Les dedicamos este premio, a la conciencia, a leyes más estrictas sobre crímenes de odio y, sobre todo, esto es para la memoria de Jeff, David y Gianni y para todos aquellos que nos han sido arrebatados muy pronto”. Uno de los momentos que rompieron con impavidez de la entrega fue la propuesta de matrimonio de Glenn Weiss, quien al obtener el premio a Mejor dirección especial de Variedades por The oscars agradeció a su novia, a quien dijo, prefería no llamarla más así, sino esposa.



Ella, llorando en las butacas rojas, trataba de asimilar que eso era una propuesta de matrimonio. “Este anillo que mi papá le dio a mi madre hace 57 años no me lo robé”, bromeó el ganador mientras su pareja llegaba hacia él. “¿Te casarías conmigo?”, preguntó hincándose y ofreciéndole el anillo. La respuesta de su novia se conrmó con un beso rodeado de aplausos y sorpresa por parte de los asistentes. Sorpresivamente, muchos de los actores más populares se quedaron sin premio. Thandie Newton se colocó encima de Millie Bobby Brown (Strangers things) en la categoría de Actriz de reparto en serie dramática.



La misma categoría en su versión masculina fue para Peter Dinklage por Game of thrones. Merritt Wever se alzó con el premio de Actriz secundaria por Godless, categoría en la que competía Penélope Cruz. Antonio Banderas (Genius: Picasso) y Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose) tampoco con Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace) en la categoría de Actor principal en una serie limitada o película. En la versión femenina de este premio, Regina King, de Seven seconds, se colocó encima de Jessica Biel y Sarah Paulson.

