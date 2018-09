'Avatar: la leyenda de Aang' tendrá serie de acción real en Netflix

Si te quedaste con un mal sabor de boca tras ver la película de "Avatar: The Last Airbender" realizada por M. Night Shyamalan, no sufras más. La historia tendrá una versión de acción real por Netflix.

Agua, Tierra, Fuego, Aire, Michael DiMartino y Bryan Konietzko. Todos los elementos estarán reunidos en la serie live action, Avatar: The Last Airbender. pic.twitter.com/sFCdEZaaVZ — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 18 de septiembre de 2018

El anuncio llegó este martes rmado por Dante DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de la serie original que se lanzó por Nickelodeon la década pasada: "Estamos emocionados por la oportunidad de conducir esta adaptación de acción real para 'Avatar: The Last Airbender'. No podemos esperar a realizar el mundo de Aang tan cinemáticamente como siempre lo imaginamos; y con un elenco culturalmente apropiado, sin 'whitewhash'", indica el comunicado oficial.El "whitewash" se reere a convertir personajes de cierta etnicidad, por lo general de piel negra o ascendencia asiática, en personas caucásicas. Esta costumbre, sostienen sus detractores, es un ataque a la diversidad e inclusión en Hollywood. El anuncio indica que la serie de Netflix explorará los personajes, mitología y en general todo lo relacionado al mundo en el que se ambienta la serie original, así como su secuela, "The Legend of Korra"."Avatar: The Last Airbender" sigue la historia de Aang, niño monje que ha dormido por cien años. Al despertar, encuentra que el mundo ha sido devastado por una guerra desatada por la nación del fuego, ante lo cual él debe intervenir, pues es el Avatar; ser capaz de utilizar los cuatro elementos de la naturaleza y así dar equilibrio al mundo.