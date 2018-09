Pati Chapoy se 'emociona' en Ventaneando y las redes no paran de comentar

El baile de Pati Chapoy

insultos

Pasan los días y la curiosidad no hace más que crecer. Pati Chapoy bailó en Ventaneando y sus movimientos andan por las cuentas de miles de televidentes.Raquel Bigorra, conductora y actriz, fue invitada al programa y llevó todo el 'sabor'. Anunció que podrán verla en un proyecto de Facebook Live llamado 'Contacto'.Y pues todos se pusieron de pie y comenzaron a bailar, tratando de imitar los movimientos de Bigorra.Daniel Bisogno provocó risas con su 'chusco' baile, y las otras conductoras no andaban nada mal, pero la que más llamó la atención fue Pati Chapoy, quien andaba bailando llena de energía, fresca, y muy atinada con sus pasos.El video superó sin problema las 40 mil reproducciones en Instagram, aunque tristemente no todos son los comentarios que se reciben en estas plataformas son positivos o de broma; millones de personas aprovechan 'el anonimato' que éstas ofrecen, para enviara las estrellas y a otros usuarios, y Pati no fue la excepción.Otros criticaron el atuendo de Daniel y también comentaron que Raquel está 'salada' con aquello de los programas.