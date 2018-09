'Game of Thrones' podría haber tenido hasta 13 temporadas

Ocho temporadas pueden parecer más que suficientes para una serie, y así lo han decidido David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de "Game of Thrones" (Juego de Tronos).



Sin embargo, no todos los involucrados estaban de acuerdo, George R. R. Martin, creador de la saga literaria en la que se basa la serie, y que apostaba por continuar. "Podíamos haber hecho 11, 12, 13 temporadas", aseguró el autor de "Canción de hielo y fuego" a Variety durante la alfombra roja de los Emmy. "David y Dan han estado diciendo durante cinco temporadas que siete temporadas es todo lo que harían", continuó el escritor. "Conseguimos que fueran ocho, pero no más.



Hubo un periodo hace como cinco años en el que decían siete temporadas y yo decía que 10, y al nal ellos ganaron", apuntó. Sobre la posibilidad de un spin-off sobre algunos de los personajes de la serie, Martin aseguró que "la historia debe acabar" y que Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Maisie Williams y Sophie Turner están preparados para embarcarse en nuevos proyectos.



"Sé que todos los actores, por grandiosos que sean, están ansiosos por seguir y desempeñar otros papeles", reveló Martin. "No quieren pasar toda su vida interpretando un mismo papel y está bien, eso es genial, hemos tenido un elenco increíble". Sin embargo, eso no signica que el universo de Poniente vaya a terminar con "Juego de Tronos". Martin reveló que tiene "otras cinco series, cinco precuelas en desarrollo basadas en otros períodos y la historia de Poniente, algunos de ellos solo 100 años antes de Juego de Tronos, algunos de ellos 5 mil años antes".



HBO comenzará en 2019 la producción del primero de los spin-off, que narrará "la evolución del mundo desde la dorada Era de los Héroes hasta su etapa más oscura. Desde los horripilantes secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Stark... esa no es la historia no es como creemos".

