La obra 'Mentiras' tendrá un show musical

El universo que “Mentiras, el musical” ha logrado crear a lo largo de los diez años que llevan se expande y ahora llegará en forma de grupo musical que estará conformado por los populares personajes creados por José Manuel López Velarde.

Este martes Lopez Velarde en compañía de Ary Borovoy anunciaron que llevarán a algunos escenarios del país “Mentiras, el concierto” que será un espectáculos en el que se tocarán los populares temas.

La nueva propuesta -contó José Manuel- No será una adaptación del montaje teatral, será más bien una extensión de ese universo creado por él hace unas década.

“Será un show musical en el que se interpretarán algunas de las canciones de la obra y otras que no entraron en ella. Se cantarán de manera completa a diferencia de la obra en donde se cantan solo extractos”, comentó el dramaturgo.

Para esta nueva aventura, el autor se unió a Ary Borovoy su empresa Bobo Próducciones, con quienes iniciarán la gira de este concepto en noviembre próximo en la Ciudad de México.

En su encuentro con los medios, Lopez Velarde negó estar distanciado con Ocesa Teatro, con quienes realiza la obra musical y quienes no producirán este nuevo espectáculo.

“No hay ningún distanciamiento con Morris (Gilbert) nos llevamos muy bien, no hay ningún ningún problema con esto. A la primera persona que le platiqué de este proyecto fue a Morris y en la tarde a Federico (Gonzalez Compeán) les dije que queríamos hacer esto y que quería buscar la opción con la que me sintiera más cómodo e incluso junto a Federico vimos varias opciones y ellos me han apoyado desde el principio”, contó José Manuel.

Por su parte Ary Borovoy comentó que él no tuvo nada que ver en alguna negociación para que la puesta en escena de Ocesa Teatro sea llevada a un proyecto de conciertos.

“Yo no negocie con ellos (con Ocesa), eso e aparte de José Manuel, aquí en Bobo les haremos a este concepto lo que hacemos con nuestro talento, le haremos un disco, un DVD y toda una promoción”, detalló Borovoy.

Lopez Velarde añadió que la relación con Morris Gilbert y Federico Gonzalez Compeán sigue sana e incluso además de que “Mentiras, El Musical” continuará presentándose en un teatro ubicado en la colonia San Rafael, tienen futuros proyectos juntos.

“Ellos y yo nos llevamos muy bien y tenemos muchos proyectos juntos, ellos son amigos personales, socios y no hay ningún problema con ellos. De hecho, incluso tengo un proyecto para dirigir con él el año que entra, el cual empezaremos lecturas de libreto en dos semanas”, añadió.