¿Hasta dónde es capaz de llegarpor mantener alejado a su hijode su papáSu ex chofer, llamado, mantuvo una llamada telefónica conhace poco, y los audios con la supuestaque tuvieron, se están dando a conocer.le hace auna sorprendente revelación:lo, le hacecuando lo lleva al centro de convivencia, con el objetivo de hacerlo quedar como un"Tristemente, es cierto. Cuando al señor le tocaba ver al niño, ella ordenaba que no le diéramos nada y el chiquito desde el auto iba llorando. Cada visita de, ella dio esa orden. Sólo lo hacía por maldad. Desde que se separaron, ella quedó muy mal".Eles el mayor problema de, pues asegura que no le alcanza y por eso continúa estacontraporque está muy resentida."-- está molesta todo el tiempo, a todos nos decía queElla no quiere ceder, está muy enojada. Una vez la escuché platicar con sus abogados y su mánager, a quienes les dijo que hará todo lo que esté en sus manos para que el señor no conviva nunca con su hijo".Durante el tiempo que el chofer trabajó paracomo “” y “”, se dió cuenta que es una mujer muy “”."Trabajé años con ella y me di cuenta de que es una mujer egoísta, no le gusta perder, y está obsesionada con perjudicar al señor Gil como sea".también confesó quelos trataba muy mal, les alzaba la voz, le daban crisis, explotaba, y luego nadie la aguantaba."La ponía mal ver las noticias y enterarse de que hablaban mal de ella, o que en las redes sociales la atacaran".En una parte de la conversación telefónica,le dice aque le está haciendo"Sí; es amiga de un señor llamado Rodrigo Cavazos, quien tiene un salón de belleza".Si esto es verdad, quiere decir queestá empleando técnicas parade formael curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas, a través de este señor Cavazos.Hace unos días el actor de “” se refirió a las acusaciones de queno alimenta ahoras antes de cada convivencia con él.“Gracias por haberlo confirmado ante todos… si el niño no come, llora… lo acabas de confirmar una vez más… y si siempre lloró en cada una de las convivencias… ¿estás segura de que lloraba porque no me conoce o porque lo llevabas en ayunas cada sábado?”.Anteriormente,escribió en sus redes sociales:“No puede ser tanto descaro y falta de sensibilidad, de lo que eres capaz con tal de separarme de mi hijo. ¿Hasta dónde llegan tus alcances?”.Hasta el momento, la actriz no ha dicho algo al respecto. En su última publicación enpromociona la serie “” de, en la que participa y la que se ha convertido en la número 1 en la televisión hispana.Con información de TVNotas