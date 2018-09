“Lleva un tiempo construir una marca”, afirma Braithwaite en sus declaraciones, “hay que tener en cuenta que Victoria Beckham Limited está compitiendo con otras que tienen una larga historia”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los medios británicos tienen otra familia ‘real’ de la que ocuparse además de la encabezada por Isabel II. Se trata de la formada por la excantante y ahora diseñadora Victoria Beckham y su marido el futbolista David Beckham. Ella decidió hace años abandonar el mundo de la música y dedicarse a la moda, una pasión que ya daba muestras de tener futuro en su vida cuando formaba parte del grupo musical.El momento de lanzarse a probar suerte en esta industria llegó en 2008 y la prensa especializada reconoce el valor de sus creaciones y también el esfuerzo que ella ha dedicado a la empresa. Incluso el siempre parco en halagos Karl Lagarfeld, director creativo de Chanel, no ha tenido reparo en alabar sus creaciones.El pasado domingo Victoria Beckham cumplió un sueño: estar presente en la Semana de la Moda de Londres, desfilar entre los grandes en su propia casa; y hacerlo precisamente como parte de una cuidadosa coreografía diseñada para celebrar el décimo aniversario de la marca. Hasta el recinto de la elegante Galerie Thaddaeus Ropac en el barrio de Mayfair, donde tuvo lugar el desfile de la nueva colección, se trasladó toda su familia en pleno.Allí estaban en primera fila, sus padres, su esposo, David Beckham, y los cuatro hijos de la pareja para asistir al que era el gran día de su hija, esposa o madre. Además de la propia colección, los gestos de cariño de la diseñadora con cada miembro de su familia fueron los protagonistas paralelos del evento cuyos detalles más nimios fueron recogidos por la cámara de Brooklyn Beckham, el hijo aspirante a artista.Esta exposición mediática atrae miradas hacia su imperio de moda y le genera publicidad gratuita pero también provoca que cada poco la situación financiera de la empresa se analice meticulosamente. Por este motivo los medios británicos, además de dar cuenta del evento de moda, han hecho hincapié en que la compañía pierde 4 mil libras (unos 4 mil 500 euros) cada día. Así consta en las cuentas de la empresa que demuestran que el camino no ha sido fácil.Las cifras implican pérdidas de casi 13.5 millones de euros en ocho años, una deuda de 11.2 millones de euros en 2016 y créditos de casi 13.5 millones el mismo año. Todo ello a pesar de que la firma de moda facturó más de 190 millones de euros durante esos el mismo período de ocho años.En cualquier negocio a esto se le llama estar en números rojos y, sin dejar de ser una verdad objetiva, nadie del sector da demasiada importancia a este hecho. The Sunday Times recoge unas declaraciones de Naomi Braithwaite, profesora de marketing de moda y marca en Nottingham Trent University, que afirma que este tipo de situación financiera es habitual en este sector y no se trata de una señal que indique que la empresa de Beckham sea menos creíble que otras.Los portavoces de la empresa no han realizado comentarios sobre los últimos datos financieros, pero sí han explicado que el año pasado las pérdidas tuvieron que ver con inversiones en diseño, marketing y ventas. En noviembre de 2017 Victoria Beckham Limited consiguió una inyección externa de 30 millones de libras (33.5 millones de euros), señal de la confianza que despierta en el sector.El inversor no es un novato en estas lindes y sabe lo que hace. Se trata de Neo Investment Partners, la empresa del exbanquero de Goldman Sachs David Belhassen, especializada en marcas de lujo. En el momento de la firma del acuerdo no se dieron detalles sobre el mismo, pero sí se afirmó que la firma de Victoria Beckham se había valorado en más de 100 millones de euros.