Prince toca el piano al ritmo de jazz en su nuevo disco

Los fans de Prince que esperan escuchar su usual guitarra pirotécnica se sorprenderán de que uno de los primeros álbumes ociales lanzados de su famosa bóveda desde su muerte hace más de dos años lo muestra tocando piano con ritmo de jazz.



"Piano & A Microphone 1983" es solo Prince improvisando frente al piano y cantando "Purple Rain" y otras ocho canciones en una grabación única hecha en el estudio de su casa hace 35 años. Warner Bros. Records lo lanza en formatos CD, vinilo y digital el viernes.



Grabado en un simple cassette, la cinta de 35 minutos vuelve al punto de partida de la música de Prince, dijo Troy Carter, asesor del patrimonio del artista. Prince se encontraba en medio de la gira "Piano & A Microphone" cuando, a los 57 años, colapsó y murió de una sobredosis accidental de fentanilo en su casa-estudio Paisley Park a las afueras de Minneapolis el 21 de abril del 2016, una semana después de dar un concierto en Atlanta. "Fue simplemente alucinante oír esta interpretación cruda y simple", recordó Carter.



"Sentí que el paso correcto a seguir era permitir que el mundo escuchara esta versión". La calica como "una sesión de improvisación" dirigida a los amantes de la música, no a los fanáticos acérrimos. Excepto por unas pocas brechas, la cinta suena limpia y es presentada de principio a n como Prince la grabó en su hoy demolida casa en Chanhassen, Minnesota, el año antes de su exitosa película y banda sonora de 1984 "Purple Rain".



Prince recorre "17 Days", el lado B de su exitoso sencillo "When Doves Cry", un rápido "Purple Rain", que más tarde se convertiría en su clásico himno de guitarra; "A Case of You" de Joni Mitchell, ''International Lover" de su disco de 1982 "1999" y "Strange Relationship", que no lanzó ocialmente hasta su álbum de 1987 "Sign 'O' the Times".



Prince golpea los acordes e improvisa riffs, recorriendo las teclas del piano mientras canta con voz fuerte y clara. Se destaca una apasionada interpretación de "Mary Don't You Weep", una canción espiritual afroamericana que se usó en los créditos de cierre de la nueva película de Spike Lee "BlacKkKlansman", sobre un policía negro en Colorado que se inltra en el Ku Klux Klan en los años 70. Carter dijo que le mostró el tema a Lee cuando el director lo invitó a una edición temprana de la cinta.



Lee "dijo, 'creo que esto es perfecto para la película'", recordó Carter. El tema, también cubierto por Aretha Franklin y los Swan Silvertones, suena tras la conclusión del lme, que termina con imágenes más actuales de nacionalistas blancos portando antorchas en una manifestación en Charlottesville, Virginia, y un vehículo atropellando a contra-manifestantes y matando a una mujer el año pasado.



Prince también suena alegre en "Cold Coffee & Cocaine", en la que baja el tono de su voz a un gruñido al estilo de Miles Davis. Un verdadero placer es la última canción del disco, "Why the Butteries", con Prince tocando el piano y cantando suavemente.



El cassette fue contrabandeado por años, pero con un sonido de calidad inferior.

