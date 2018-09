Con reja, bancada priista impide acceso a información, acusa diputada Tatiana Ángeles

Tatiana Ángeles, diputada de Morena, declaró que la colocación de una reja en el cuarto piso de la Torre Legislativa impide el acceso a expedientes que contienen partidas especiales de los diputados de la anterior Legislatura, así como el detalle de nóminas e información del Congreso.

En entrevista al concluir la sesión, mencionó que no hay forma de pasar a este lugar en donde la fracción priista está instalada y donde también se ubica la presidencia de la Junta de Gobierno.

“Este viernes pusieron una reja, por eso no hemos podido tener acceso a datos duros sobre cuánto dinero es al que tienen acceso los diputados de la Legislatura pasada, son números que nadie conoce, en el portal de transparencia hay un dato pero se rumora que no es real”, declaró.

Consideró que este “blindaje” es para impedir el acceso a los documentos importantes que guarda dicho lugar.

Resaltó que al estar bloqueado el piso de la presidencia de la Junta de Gobierno, se desconoce qué es lo que ocurre y los diputados de la bancada de Morena suponen que con estas medidas, los legisladores del PRI buscan ganar tiempo para “desaparecer expedientes y hacer una contabilidad doble”.

Detalló que se dio fe ante notario sobre la colocación de las rejas y analizan una posible medida legal, pues señaló que desean evitar cualquier posible confrontación.

“Si no tuvieran nada que ocultar, no tendrían que poner una puerta para blindar el cuarto piso, no tendrían por qué suspender el elevador para que no pasen”, concluyó.

FRACCIONES PARLAMENTARIAS SIN OFICINAS PROPIAS

Debido a que no se ha realizado el proceso de entrega-recepción, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, a excepción del PRI, carecen de oficinas propias.

Mencionó que, por el momento, tanto los legisladores de Morena como los del Partido Acción Nacional, usan cualquier oficina disponible en el primer o segundo piso.

Tatiana Ángeles subrayó que los únicos que cuentan con oficinas estables son los diputados del PRI, situación que, espera, se resuelva a la brevedad.

SIN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN CONGRESO

La suspensión del proceso entrega-recepción impidió el ejercicio oportuno de la administración en el Congreso local, por lo que diputados de la 64 Legislatura no han cobrado la primera quincena.

Tampoco han uso los vehículos que están a disposición de los legisladores y aún no han decidido si se conservarán o se pondrán a la venta.