“Hemos visto que nos han ocultado cifras en homicidios, ahora terrible que non oculten cifras en el tema de desaparecidos, porque al final son gente a la que se está buscando, todavía no sabemos si está viva o muerta”, dijo el diputado Jorge de la Cruz Nieto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local.



“A diferencia de los homicidios que sabemos que están ocultando cifras para no verse tan mal, pero lo otro me parece que es todavía más grave porque aún queda esta oportunidad de encontrar a las persona y poder reunir a las familias que seguramente los están buscando”, añadió.



“No sé si los hacen en el sentido de protegernos a los ciudadanos para que veamos menos delitos y nos sintamos menos inseguros en cuanto a movilizarnos en el Estado o si sencillamente lo hacen con la intención de que el Estado no se vea más vulnerable en cuanto a seguridad”, criticó.



“Lo preocupante no es si lo reportan, que es importante lo entiendo, lo más grave es que exista tanta desaparición”, afirmó.



“Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos me preocupa más el tema, me gustaría ocuparme con mayor razón, pero sí ocuparíamos que nos dieran la información concreta, exacta por parte del Ejecutivo, de las diversas instancias y si existiera alguna situación y si hay alguna situación pues darlo a conocer, porque así pareciera que estamos ocultando cosas que serían en su momento dado aún mucho más graves”, concluyó.



“Exigimos que la Procuraduría nos dé una respuesta detallada de por qué no están coincidiendo las cifras (...) nuevamente las cifras no coinciden, se ve que las están simulando y no estamos analizando ni tomando decisiones necesarias con información que no es real”, comentó.



“Las instituciones están siendo manipuladas, les es preferible dar resultados cual si fuera una maquila de informes y no una cuestión en la que vaya involucrada la sensibilidad de ser Gobierno (...) tenemos sólo un monólogo de información, eso es lo que está sucediendo y es grave”, comentó.



“Con las cifras correctas estaríamos hablando del verdadero estado que guarda la seguridad en nuestro Estado, estaríamos hablando de la complejidad que está viviendo la sociedad guanajuatense ante una ola de inseguridad que no ha sido posible no sólo contrarrestar, sino detener, y en materia de prevención nos quedamos completamente cortos”, indicó.

Dejan pendiente ley sobre desapariciones

Diputados locales exigieron que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato aclare por qué tienededistintas a las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ().Su compañera de partido y de la comisión, Luz Elena Govea López, lamentó que se “” las cifras, ya que con eso no se evitan los delitos.El diputado del PAN, Guillermo Aguirre Fonseca, también consideró que la diferencia de cifras es un asunto delicado y pidió a transparentar los datos.En Irapuato, el presidente de la asociación Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Gerardo Padilla Fuerte, también exigió que se transparenten las cifras.Las familias merecen respeto, señaló, por lo que se debe tener una respuesta para con ellos, por el sufrimiento que enfrentan, así como la ciudadanía debe conocer la realidad social que se vive en el Estado.Karen Guerra Ramírez, secretaria general del PRI en Irapuato, criticó que el gobierno estatal busque sólo dar “cifras alegres”.Consideró que se deben aclarar las inconsistencias en las cifras para conocer la situación real de la seguridad del estado.La Secretaria General del PRI dijo que este un motivo más por el que Carlos Zamarripa Aguirre no debería permanecer como Procurador de Justicia del Estado, al no rendir de forma transparente resultados de su trabajo.El Gobierno del Estado tiene más de seis meses de retraso en la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la creación de una fiscalía especializada y un comité local de búsqueda.El activista Raymundo Sandoval sostuvo que la legislación fue aprobada el 17 de noviembre de 2017 y que hasta ahora en Guanajuato no hay avances.La ley “entra en vigor 60 días después es decir el 16 de enero de 2018, comienza la creación de las fiscalías especializadas desde febrero de 2018, es decir el gobierno de Guanajuato tiene al menos seis meses de retaso en la creación de la fiscalía especializada” y la Comisión Nacional de Búsqueda tendría que haber entrado en vigor el 16 de abril, también desde hace más de seis meses, detalló.La entidad también está incumpliendo con la creación de una fiscalía especializada, la creación de una comisión de búsqueda y exhumación, además del registro de fosas.Esta ley, explicó, tiene como objetivo distribuir las competencias, establecer tipos penales, crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas, crear una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones locales, proteger a las personas víctimas para que puedan ser testigos y participar en la búsqueda y crea un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.Acusó que la entidad también incumple en el protocolo nacional que se siguen en los casos de desaparición de personas y que hasta ahora no se implementa, pues no hay coordinación con las autoridades federales.Además señaló un retraso en la homologación de leyes a nivel estatal y aunque reconoció que existe una iniciativa en el Congreso local, dijo que es una propuesta espejo que no es pertinente para el estado porque sólo copia el modelo nacional pero no atiende la situación estatal.El activista dijo que materia de derechos humanos también están pendientes la Ley Estatal de Víctimas (cuya homologación tiene un retraso de cinco años), cambios a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y cambios en materia de trata de personas y tortura.

SIGUE LEYENDO

Pide Mirelle Montes a Diego Sinhue más mujeres panistas en su equipo

Niega diferencias de cifras de desaparecidos en Guanajuato