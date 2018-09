Comerciantes se quejan de retraso de obra en Tercer Cinturón Vial porque afecta a sus ventas

“No sabemos por qué vaya la obra tan retrasada (...) sabemos que la constructora está haciendo mucha obra en Irapuato, debe ser una constructora de calidad, pero desgraciadamente aquí llevan mucho retraso, nuestros negocios dependen de la vialidad”, dijo.

Exigirán celeridad a constructora



“En el escenario positivo la idea es que con los conflictos que se nos van generando desde la parte social, si ellos (empresa) no pone la atención adecuada, yo también puedo hacer una segunda intensión, que es meter un contratista de refuerzo, con un contrato adicional de algo que yo le deje de pagar a la empresa”, dijo.

Al menos 30 comerciantes del bulevar Díaz Ordaz se quejaron del retraso que presentan los trabajos de rehabilitación delque debió estar listo el pasado lunes y que ocasionó que las ventas bajaran, según dicen, entre un 60 y 90%.Los comerciantes indicaron que no están en contra de la obra y ni de los proyectos que generen desarrollo a la ciudad, sin embargo, destacaron la grave afectación a su economía y que no ven que haya celeridad en los trabajos de construcción.señaló que les habían prometido que la obra culminaría el 17 de septiembre, y al siguiente día iniciarían la rehabilitación del segundo carril, pero ni siquiera han terminado el primer tramo.Otro de los comerciantes, Felipe Peña, cuestionó el hecho de que en el tramo frente a Plaza Fiesta ya se colocó el concreto hidráulico, y que no se ve para cuando iniciarán con la colocación en el tramo del paso a desnivel Obregón hasta la Central de Autobuses.Además, dijo que el carril que aún no ha sido intervenido tiene muchos baches, no hay señalización para pasos peatonales y existen problemas de seguridad, cuestiones que también afectan a sus negocios, sin contar que sus ventas son de apenas el 10% de lo que obtenían antes de que iniciaran los trabajos.Durante la manifestación,señaló que aunque las lluvias no pueden ser excusa para el retraso, este año llovió 40% más que el año pasado, registro que habían usado como estimación.Dijo que el tramo de la glorieta del Puente de Guadalupe a la glorieta de Benito Juárez estará listo con concreto colocado el próximo 24 de septiembre, mientras que el tramo de la glorieta de Benito Juárez al paso a desnivel Obregón estará listo el 28 de septiembre.estará lista en la primera semana de octubre, según el compromiso que hizo el encargado de la Supervisión Externa, quien agregó que no se abrirán otros tramos hasta que se concluya por completo este carril.señaló que exigirán a la empresa VISE que de celeridad a la obra, y en caso de no poder incrementar su fuerza de trabajo, buscarían que otra empresa se sume a los trabajos para terminar a tiempo.Comentó que la obra, de forma integral, tiene fecha de termino en el mes de octubre, por lo que al momento no se ha generado una sanción económica a la empresa, sin embargo, no se descarta que se aplique alguna multa al llegar al termino de la obra.Muñoz Angulo indicó que en próximos días se reunirá con directivos de VISE para conocer los motivos del retraso de la obra y para saber si pueden recuperar el tiempo perdido, y agregó que acelerar los trabajos no comprometerán la calidad de la obra.