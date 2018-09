“Al ser un recinto más pequeño y cerrado hay limitación en el número de asistentes, ya no se cuentan con boletos para estar dentro del Teatro”, informó personal del área de comunicación social del municipio.

Entrada limitada



“Las personas que quieran seguir el informe en vivo se transmitirá a través de la página de Facebook Irapuato Municipio y en TV4. Además, se colocará una pantalla en la Plaza del Artista”, añadieron.

Cambian de sede

Aproximadamentefueron repartidas a integrantes de diferentes sectores de la población seleccionados para asistir alque realizará el alcalde interino,en el Teatro de la Ciudad, confirmó el área de comunicación social del municipio.Algunos representantes de colonias, comunidades, colegios y asociaciones civiles, empresarios, deportistas y comerciantes fueron seleccionados para poder presenciar el informe dentro del recinto, esto debido a que no se cuenta con el espacio suficiente a ser entrada libre.Reiteraron que quién no cuente con boleto no podrá ingresar, pero que esta no será una limitante para que cualquier irapuatense pueda seguir el evento ya que será transmitido.El Alcalde Xavier Alcántara Torres señaló que el teatro será utilizado en un 95% de su capacidad por recomendación de Protección Civil.Cabe mencionar que este año el Tercer Informe de Gobierno no se realizará en el patio de la Presidencia Municipal, como es costumbre, debido a que se realizan trabajos de remodelación en el Jardín Principal, los cuales bloquean una de las entradas al recinto.Por el motivo anterior, autoridades aseguraron que para prevenir que en caso de alguna contingencia no haya suficientes salidas de emergencia no debería realizarse en la Presidencia.