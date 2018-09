“Solo se puede activar con la firma, nadie te tiene que visitar en tu domicilio o llamarte para decirte que ya lo tienen ellos. Para poder verlo se tiene que tener el número de seguro”, explicó una gestora.

Los buscan en su casa y por télefono



“Me llamó y dijo que ya tenía mi vale, sabía el monto hasta con centavos. Le pregunté que sí podía ir a Infonavit por él y me respondió que ya sólo ella me lo podía entregar. Fue muy insistente”, dijo el titular del crédito.



“Ya no le contesté los mensajes y me marcaba mucho. Cuando le dije que sabía sobre el robo de información fue como me la quité de encima”, recordó el titular.

Recomiendan consultar página oficial



“Lo que hacen es ir a tu casa, uno por ya no ir a las tiendas a ver, les firma de autorizado, le enseñan los productos, desde la comodidad de su casa hacen su pedido y ya no llega su compra, no saben a dónde reclamar porque nunca visitaron el dichoso establecimiento”, explicó una gestora.



“Hay muchas tiendas que se hacen este tipo de cosas, al parecer ya se está trabajando en Infonavit para evitar esto, porque hay muchas quejas; tiene solución, pero es algo muy tardado”, indicó.

