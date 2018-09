Modifican comité

El(SAPAL)a su, son de carácter directivo y se desconoce cuánto recurso más se estaría erogando por éstas.Además se aprobó contratar técnicos asesores cuando así lo requieran proyectos.Hoy en sesión de las Comisiones Unidas de Gobierno y Obra Pública del Ayuntamiento, se dio a conocer esto.También hubo entre otras, una modificación en el Comité de Obras de la paramunicipal que maneja alrededor de mil millones de pesos al año, ahora no tendrá 2 consejeros ciudadanos como hasta ahora, sino 6.Las nuevas plazas son para:y unaEstas plazas de reciente creación fueron criticadas y rechazadas por los Ediles del PRI y PVEM en el Ayuntamiento.Entre otras cuestiones argumentaron que esto deja a pensar si la capacidad de la directora, Angélica Casillas, no es la suficiente para atender la Paramunicipal.La parte de aumentar consejeros ciudadanos también fue señalada por la oposición, ya que consideran que esto podría generar más casos de conflictos de intereses, como ocurrió con el ex presidente del Consejo del Sapal, Pedro González.

