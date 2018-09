Renunciaría Morena a la mitad de sus prerrogativas

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo se sujetará al plan de austeridad que ha propuesto su dirigencia, por lo que el próximo año renunciará a 50 por ciento de su presupuesto.

Es decir, con la actual fórmula de prorrateo establecida en el Código Electoral de Hidalgo, que establece como parámetro 25 por ciento de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), se vislumbra que a Morena le corresponderían 18 millones de pesos para sus actividades ordinarias de 2019, de los cuales, renunciaría a la mitad.

Así lo informó Abraham Mendoza Zenteno, presidente del partido en el estado, quien aseguró que la renuncia a 50 por ciento de su financiamiento no les afectará, ya que están acostumbrados a trabajar con menos.

“Nosotros nos sujetaremos seguramente, pues en Morena no tenemos ese problema, estamos acostumbrados a trabajar con mucha mística y no necesariamente con dinero”, indicó el presidente del partido.

Lo anterior lo dijo ante la posibilidad de que se incremente el presupuesto para todos los partidos de 40 a 120 millones de pesos, debido a la sentencia emitida recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor del partido Podemos, en la que se ordenó realizar un ajuste a sus prerrogativas con 65 por ciento de una UMA.

“Si ellos consideran, me refiero a Podemos, que no podrían llegar a una operatividad adecuada con la prerrogativa que en este momento existe, nosotros no tenemos ese problema”, reiteró.