Termina trienio de Irapuato con deudas en seguridad

La contundencia en seguridad fue una de las promesas del alcalde con licencia,durante su campaña enutilizando incluso el slogan de ""; alcanzando en sus tres ejes logros en programas pero también con lade proyectos bandera, como la Zona Universitaria.Desde el segundo semestre del 2017 y el primero de 2018, este es uno de los rubros en los que la ciudadanía, las asociaciones civiles y el gremio empresarial lo han reprobado, con el incremento del índice de homicidios y el robo con violencia, además del robo a negocios.La inseguridad se ha convertido en un tema de confrontación con sectores como el empresarial, sumándose la falta de transparencia, pues el Gobierno encabezado por Ortiz Gutiérrez, sólo transparenta el 34% del gasto público municipal.Ortiz Gutiérrez presentó su Proyecto de Programa de Gobierno a inicios de su Administración en 2015, donde señaló que su Gobierno se basaría en 3 ejes, Habitabilidad, Seguridad y Movilidad; en los que contempló el desarrollo económico, la inversión en infraestructura, la atención al desarrollo social, la prevención social e incluso la reestructura de la Administración, que contempló la conversión de la dirección de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.Con un promedio de 30.5 muertos por mes debido a homicidios dolosos, cerró el primer semestre del 2018 en Irapuato, siendo julio el mes en que más asesinatos se registraron en Ia historia de Irapuato, con 45 víctima;, lo que ha traído fuertes críticas a Ortiz Gutiérrez y las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.El incremento de los índices delictivos continúo a lo largo de este trienio, aun con la presencia de la Policía Militar y de la instalación de la Brigada Militar en la XII Región de la Sedena, para la que participaron con recurso económico diferentes Municipios y el Gobierno estatal.Dentro de los objetivos de este eje, se encuentra la dignificación policial, donde se contempló el aumento salarial a Policías, siendo Irapuato quien tiene a los elementos policíacos mejor pagados del Estado, con 14 mil pesos mensuales para el elemento que menos gana, comprometiéndose Ortiz Gutiérrez con un incremento de mil pesos más para inicios de 2019.Problemáticas como las pandillas, aseguran las autoridades que se han logrado contener de manera adecuada, así como el surgimiento de más grupos vulnerables de jóvenes, que suman hasta el momento 33 en Irapuato.Dentro de los objetivos de este eje, también se encuentra la promesa de atención de las llamadas de emergencia que, al inicio de la Administración se contemplaban al 066 y que ahora se atienden en el 911, aunque la percepción de la gente es de que la atención no ha mejorado.Entre los objetivos contemplados en el Proyecto de Programa de Gobierno, se contemplaban la elaboración e implementación de un Modelo de Prevención Social que disminuya la violencia e inseguridad en espacios territoriales definidos.En este eje, Ortiz Gutiérrez y su Gabinete, contemplaron el posicionamiento de Irapuato en el rubro turístico, aprovechando los temas deportivos, el turismo de negocios y el de eventos, además de generar ventanillas para atender a los emprendedores y agilizar los trámites para abrir nuevos negocios.Aún así, autoridades de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI) han señalado que los trámites llegan a tardar varios meses, sin concretar los objetivos que se plantearon, así como los tres niveles de Gobierno no concretaron la reactivación del Centro Paralímpico Nacional.Dentro de este eje, uno de los objetivos era consolidar la Zona Universitaria, que contempla el Polígono del Conocimiento, donde se encuentran instituciones educativas como ella Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato-Salamanca, Incarnate Word y elHace unos meses, directivos de laseñalaron que no se ha cumplido con las promesas realizadas hace, pues la inseguridad y las malas condiciones de los entornos de las instituciones educativas no han mejorado, sino todo lo contrario.Ortiz Gutiérrez apenas habló en mayo de este 2018, durante su campaña que lo llevó a ser el primerde elección consecutiva en Irapuato, sobre el proyecto de pavimentación de vialidades y de integración de estas instituciones educativas, ahora llamado Ciudad Universitaria.En el eje de Habitabilidad también se contemplan objetivos como ladeespacios públicos, que se han convertido en los Parques Vecinales, para los cuales incluso se cuenta con un proyecto de generar una dirección que se encargue de su mantenimiento, para la AdministraciónEste apartado contemplaba operar el Centro de las Artes y restaurar el Palacio Municipal, objetivos de los cuales únicamente se cumplió la rehabilitación del edificio que albergaba algunas dependencias, que ahora se han mudado al Centro de Gobierno en la calleEste eje también contempla la implementación del Plan de Acción Climática Municipal, para mitigar el impacto del cambio climático, que tampoco ha dado buenos resultados, pues Irapuato fue calificado como una de las 5 ciudades más contaminadas de México de acuerdo a la(OMS).La rehabilitación dely la terminación, después de varias Administraciones, del, podrían ser las principales obras de este eje, aunque la primera obra no se ha concretado en su totalidad.En este eje se cuenta con objetivos como atender al peatón como prioridad, mejorar la infraestructura vial, implementar red de conectividad de nuevas ciclovías, así como el sistema centralizado de semaforización y la mejora del transporte público.Las obras de vialidad han enfocado varias críticas de diferentes integrantes de distintos sectores de la ciudad, como los ambientalistas, quienes han criticado fuertemente la tala y maltrato de los árboles ante las acciones de Obra Pública, así como la contaminación que provocan las mismas obras.Además, las rehabilitaciones de las principaleshan suscitado los señalamientos de los especialistas, como integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles quienes previeron las complicaciones en la temporada de lluvias, que se han visto reflejadas con inundaciones en diferentes zonas del Tercer Cinturón Vial e hicieron señalamientos como la falta de proyecto público para llevar a cabo estas acciones.En cuanto al transporte público, aun cuando la anterior Administración Pública a cargo del ex alcalde, Sixto Zetina señaló que se encontraban en la etapa final para la actualización de las concesiones para los empresarios del rubro, elde Ricardo Ortiz ha concretado el tema, pero logró la firma de un Acuerdo Marco en agosto del 2017 con los empresarios del transporte, para mejorar las condiciones del servicio, sin definirse aumentos de tarifas para los ciudadanos.