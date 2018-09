Una red de movilidad ‘sin pies ni cabeza’

"Queremos evitar que pase como en Francisco Juárez, donde autos y motocicletas invaden la ciclovía. Buscamos que se respete la ciclovía. Sabemos que no es de uso para ningún tipo de vehículo de motor, sólo para bicicletas"

José Frederman Villatoro

Director de Tránsito y Policía Vial



Las ciclovías que hay en Celaya y las mejoras en la avenida Tecnológico, fueron denominadas una ‘red integral de movilidad’, pero hasta ahora distan mucho de serlo.En un recorrido por la avenida Tecnológico, am ha podido constatar que la gente sigue usando el puente peatonal que está a 120 pasos del paso peatonal que fue colocado a la altura de la calle Antonio García Cubas para facilitar el cruce de peatones con bicicletas, sillas de ruedas o con alguna discapacidad.A cualquier hora, personas cruzan las jardineras, sin importar que haya dos puentes peatonales, cruces en las esquinas y dos más a la mitad de dicha avenida.Desde que se anunció el proyecto, se puso un botón que regularía el semáforo del paso peatonal, situación que no ha ocurrido, sólo está la base y el semáforo colocado, pero la misma gente regula el paso.Incluso ya se han dado algunos accidentes, como en la calle Manuel Orozco y Berra, que, al no estar habilitados los semáforos para peatones o ciclistas, una camioneta aventó a un ciclista; por fortuna no hubo daños graves, ya que el señor pudo levantarse, aunque su bicicleta si quedó en mal estado.José Frederman Villatoro, director de Tránsito y Policía Vial, aseguró que la ‘red integral de movilidad’ que comprende las ciclovías y las avenidas Insurgentes y Tecnológico, estará lista a más tardar el 25 de septiembre.“No es únicamente una ciclovía, estamos hablando de una red integral de movilidad, lo que se pretende es unir la avenida Tecnológico, la avenida Insurgentes, el norte-sur y sur-norte con estas ciclovías”, resaltó.Añadió que se sigue trabajando en la ciclovía, los semáforos peatonales y semáforos para ciclistas que se están instalando además de la pinta de piso, tanto de paso peatonal y otra de color verde que universalmente se usa en materia de movilidad para el cruce de ciclistas y peatones.“Ya cuando esté todo listo se echará a andar toda la semaforización conectada a la central de monitoreo para poder tener fluidez”, finalizó.