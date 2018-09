"Están en los tráilers, uno es el que se exhibió en los medios y otro nuevo que se contrató por parte de la fiscal porque nosotros no tenemos recursos para contratar ese tipo de servicio, ni la bodega donde estuvieron. No fue de mi conocimiento, ni información", aseguró.

El ex titular del Instituto Jalisiese de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero reveló que la caja de trailer abandonada con 157 cadáveres en Guadalajara no fue la única, pues dijo que hay un segundo tráiler que hace un total de 300 cuerpos.Según lo publicado en el portal de Excélsior, el segundo vehículo está ubicado en las instalaciones del IJC, a diferencia del otro trailer que fue abandonado dos veces en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco.Cotero aseguro que en los vehículos hay un total de 300 cuerpos que no caben en las instalaciones de SEMEFO ya que su capacidad ha sido rebasada por el aumento de violencia en Jalisco.El ex funcionario dijo que a la fecha hay 444 cuerpos de personas alucinad en espera de ser identificadas o inhumadas en el Servicio Médico Forense, por lo que el IJCF hizo un esfuerzo para conservar hasta 144 de ellos, mientras que los restantes fueron confinados a ambos contenedores.De acuerdo con el señalado, como los "cuerpos se estaban descomponiendo, la fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese (primer) camión refrigerante", que en un inicio contenía 200 cuerpos, aunque fueron siendo identificados hasta llegar a un centenar, afirmó.El frigorífico, que oficialmente estaba bajo custodia del órgano forense estatal, fue abandonado en el municipio de Tlaquepaque y después movido a Tlajomulco hasta que el sábado fue puesto bajo resguardo de la fiscalía de Jalisco.Posteriormente, Cotero fue destituido de su cargo luego de que se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de esos cuerpos y acusó a la fiscalía y al gobierno estatal de no hacer lo necesario para que los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.Por ello, aseguró que con su destitución el "gobierno estatal se lavó las manos" para no afrontar su obligación, por lo que aseguró que la fiscalía no se ha preocupado por definir un protocolo para su trato y protección.De acuerdo con estadísticas del IJCF, hasta julio de 2018 se habían registrado 552 asesinatos, y actualmente hay unas 3 mil personas en calidad de desaparecidos.Sigue leyendo: