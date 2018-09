El rescate de alguien que nunca existió: Frida Sofía y el 19-S

Luego de un año del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la, la tragedia en eles uno de los más recordados por el caso de una niña de nombreque nunca existió.De acuerdo con los testimonios que elrecabó en el lugar de los hechos, se pudo conocer que la historia había sido inventada por, una la televisoras con mayor teleaudiencia en el país.

¿Qué fue lo que realmente sucedió con 'Frida Sofía'? Imagen: Especial

Dos madres contaron, durante la emisión de, que ya no había nadie con vida dentro del edificio derrumbado y que todo se trataba de un montaje televisivo.

Las autoridades informaron esta tarde de jueves que nunca tuvieron información concreta de Frida Sofia, quien presuntamente quedó atrapada entre escombros del Colegio Enrique Rébsamen.

En las primeras horas de este jueves, el almirante José Luis Vergara, oficial mayor de ese organismo dijo:

"Sabemos de una niña que nos consta que está viva, y ella nos hace ver que tiene (cerca) a otros niños con vida. Pero a nosotros no nos consta la cantidad. Queremos manejar la información con mucha cautela".

"Queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que se corroboró con Educación Pública, con la delegación y con la escuela, y la totalidad de los niños desgraciadamente algunos fallecieron, otros están en el hospital y los demás están sanos y salvos en su casa. Vamos a seguir con todos los esfuerzos".