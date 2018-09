Ex titular de Semefo acusa a Gobierno de Jalisco de revancha

"Estoy mejor así en estas condiciones, que no vaya a tomar otras medidas porque el Secretario (Roberto López) es de conductas no muy probas y hay que tener cuidado; voy a tener que estar también… andar… pues cuidado, que no me vaya a pasar nada a mí o a alguien de mis hijos…", dijo a Notisistema.

acusa al secretarioal gobernador, Aristóteles Sandoval.Además, deja ver una posible revancha en su contra por haber contradicho la versión oficial en el caso de la desaparición de tres estudiantes de cine en Tonalá, pues en su momento aseguró que no había ningún rastro de ADN en los tinacos en los que supuestamente fueron disueltos.Después de que el gobernador dio a conocer la destitución del funcionario, éste se ha dedicado a difundir su versión en distintos medios y en entrevista con EL UNIVERSAL asegura que desde hace dos años la Fiscalía rentó el contenedor para guardar cuerpos y fue la misma dependencia la que tomó la decisión de sacarlo de las instalaciones del Instituto para llevarlo a una bodega de la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, donde inició el periplo de los cuerpos por la ciudad.Además, Cotero Bernal exige al gobierno estatal que con el mismo "arrebato y vehemencia" que anuncian sanciones por este caso se busque a su hija, desaparecida hace dos meses y a los demás desaparecidos.-¿Lo han cesado injustamente?-Si el motivo es lo ocurrido con el tráiler se equivoca, porque si bien es cierto que esos cuerpos están a resguardo del Instituto mientras están en sus instalaciones, una vez que salen no es nuestra responsabilidad; el tráiler lo contrató la Fiscalía desde hace más de dos años para colocar los cuerpos que ya no caben en los refrigeradores del Instituto, es una situación que se dejó crecer y de la cual tenía conocimiento el secretario general de gobierno, pero se ha pretendido engañar a la sociedad y al gobernador; yo quisiera que con ese arrebato y vehemencia que anuncian castigos, sus policías estuvieran buscando a mi hija, que lleva dos meses desaparecida.-¿Quién está mal informando al gobernador?-El secretario general, él es el que recaba la información y hace comparsa con él, José Luis Leal Campos, que es un auxiliar que tiene ahí y presume de saber pero no es así.-¿Desde cuándo estaba el tráiler en el Instituto y cuándo se decide sacarlo?-Desde hace dos años estaba en nuestros patios y no se tenía un lugar dónde depositarlo, hasta que encontraron ellos (Fiscalía y Secretraría General de Gobierno) la bodega de La Duraznera, cerca de la carretera a Chapala y se lo llevaron.-¿Quién tomó esa decisión?-Yo no podía decidir nada porque no eran mis atribuciones; los cuerpos, mientras estuvieran ahí, estaban a mi resguardo, pero no era mi responsabilidad llevarlos a un lado o a otro, ellos los recibieron y se los llevaron a donde pudieron y les dieron el curso que ya conocemos.-¿Cree que el secretario general esté tratando de encubrir a alguien en este caso?-No quiero cometer las mismas barbaridades que el gobernador y decir algo así, pero lo que está claro es que están traicionando su confianza y lo están engañado y él se deja engañar; me apena por el Instituto, por el prestigio que tiene, porque lo hemos posicionado a nivel internacional, no me pesa por mí, pues mi carrera profesional y académica me da para vivir de otras cosas, además de que es un salario pírrico el que se paga tanto a la dirección como a los peritos, para quienes siempre pedí un salario más digno por la capacidad que tienen.Cotero decidió conceder esta entrevista la noche del lunes, tras salir de un canal de televisión local donde ha comenzado a difundir su versión; aunque está molesto trata de guardar cierta mesura en sus comentarios pero entrevista tras entrevista su molestia es mayor y horas más tarde, por la mañana, se decide a señalar en un programa de radio que lo ocurrido es una venganza por discrepar en el caso de la desaparición de los tres estudiantes de cine, por lo que teme por su vida y la de su familia.Horas antes, parado afuera de la estación de televisión, Cotero Bernal responsabiliza al gobierno estatal y a los diputados de la crisis financiera, de personal y espacio por la que desde hace años atraviesa el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.-¿Hay crisis en el Instituto?-Sí, y ya tiene tiempo, nunca se ha hecho nada, ni el gobierno del estado ni los diputados, que nunca han aprobado más presupuesto para las plazas que se requieren.