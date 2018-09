Expertos difieren con AMLO sobre si México está en bancarrota

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

México no está en bancarrota como asegura el presidente electo,, respondieron empresarios, autoridades del gobierno y especialistas, luego de las declaraciones del tabasqueño el domingo pasado.El presidente del consejo de administración de, Claudio X. González Laporte, dijo que las inversiones necesitan un ay que ese tipo de afirmaciones no ayudan.Pese al comentario de López Obrador, el tipo de cambio no sufrió alteraciones y el dólar en ventanilla cerró en, precio similar al del viernes.El director general de, Marco Cancino, argumentó que de ser cierto que México está enlas calificadoras le hubieran degradado elen el que está.