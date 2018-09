MÁS MUJERES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Entre los 16 nombramientos de Diego destacan 6 mujeres, muy diferente al gobernador 3M que inició y acabó con una sola en el gabinete legal, Isabel Ticono, en Transparencia.El pero pudiera ser que sólo hay una panista del terruño: la secretaria particular, Juanita de la Cruz; la secretaria de Medio Ambiente, Isabel Ortiz, es panista poblana.La propuesta de Marisol Ruenes para Transparencia sí fue sorpresa. La ex Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias no tiene experiencia en la función pública y llegará a una dependencia cuestionada porque nos cuesta mucho ($182 millones este año) y tiene pocos resultados.Marisol es fiscalista, no auditora (al igual que Tinoco), y va a ocupar de un equipo técnico muy profesional. Lo primero que tendrá que hacer es revisar todo lo que no funciona.Quedó claro que no fue una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de León, que desde un principio evitó proponer nombres y que luego le reprochen sus resultados.El titular de la Secretaría de Infraestructura, el jalisciense Tarcisio Rodríguez, no es constructor ni ingeniero civil, lo presumen como administrador público, ¿una concesión al “calderonismo”? El gremio local anda inquieto y para tranquilizar Diego ya mandó decir la obra se queda en casa.Los capitanes industriales de León tuvieron ayer dos encerronas -por separado- con los senadores panistas por Guanajuato, Erandi Bermudez (Pénjamo) y Alejandra Reynoso (León), para externales su preocupación y pedir ayuda por los desmedidos incrementos en las tarifas de la energía eléctrica.La petición directa el sector empresarial local es que todos los representantes populares del terruño, de todos los partidos políticos, cierren filas en presentar un punto de acuerdo. Primero para frenar de manera urgente los aumentos y segundo, revisar la manera en que se está calculando y dar certeza a corto, mediano y largo plazos de que la CFE aplicará tarifas justas y competitivas para la industria.El sábado pasado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, hizo un llamado en redes a los diputados federales y a los senadores de Guanajuato para intervenir. Los dos senadores panistas respondieron para reunirse; por Morena Antares Vázquez le contestó en twitter, y con Malú Mícher ya hubo un contacto vía telefónica. Parece que todos están en el mismo canal.En el caso de los diputados federales respondieron al menos en twitter: Miguel Ángel Chico, de Morena; Emmanuel Reyes, del PRD; Beatriz Manrique, del Verde; y Ángeles Ayala, del PAN; faltan los demás pues no hay que olvidar que hay 23 guanajuatenses tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.Los industriales también le piden a nuestros representantes que presionen a las autoridades federales que se pongan las pilas en la apertura del sector eléctrico nacional a la inversión privada, pues hoy los trámites son complicados y lentos, así que no hay competencia y eso ocasiona mal servicio y abusos.Y para reprochar que las tarifas están “electrocutando” a las industrias del vestido y calzado, las cámaras de esos sectores publicaron ayer un desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto; al director de la CFE, Jaime Hernández Martínez; y a los miembros de la Comisión Reguladora de Energía.Entre los firmantes está la Cámara de Calzado de Guanajuato que comanda Gerardo González. Acusan un incremento promedio de más del 70% en el año. Piden ajuste inmediato a las tarifas “a fin de detener el daño que esto ha ocasionado a las industrias con el cierre de empresas y pérdida de empleos. Más de un millón 700 mil empleos directos están en riesgo si las empresas dejan de operar ante esa situación”.El Consejo Coordinador Empresarial y Concamin Bajío suben sus reclamos por las tarifas de luz.La mañana de ayer en la reunión con el senador panista, Erandi Bermudez, aparecen (de derecha a izquierda del político): Jorge Ramírez, Coparmex; José Arturo Sánchez, CCEL; René Solano, Canacintra; Ricardo Alaniz, Concamin; Ernesto Vega, Cicur; y Roberto González, también de Canacintra.Por la tarde los mismos representantes empresariales se reunieron con la senadora Alejandra Reynoso.