¿Cómo explicarle a nuestro nuevo Presidente electo que un país no puede quebrar, que México jamás ha estado quebrado?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ni en los tiempos del amado, cuando la Iglesia tenía más de la mitad de la renta nacionaltuvo menos de lo que debía.Tampoco en la Revolución ni en la peor crisis deo la última que dejóSeamos claros, México no puede quebrar ni estar quebrado. No es cosa de contadores, donde sí¿Cuánto debe México?¿Cuánto vale México? No son sólo los 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, ni siquiera la riqueza de sus 3 mil kilómetros de océanos o las llanuras de la meseta significan lo queSi Andrés Manuel López Obrador se refiere a la, debe saber que es minúscula frente a las posibilidades del país, que es insignificante frente al potencial de nuestra juventud. Nuestro destino es, por fortuna, superior a nosotros mismos; mucho más grande que una o dos generaciones.Incluso comparada con el producto de un año ni siquiera llega a la mitad. Pero sería miserable hablar de cifras, de cantidades cuando podemos hablar de todo lo que encierra México.Si se refiere a que el presupuesto no alcanza para todo, eso sucede en todas partes y en particular enNi siquiera Venezuela está quebrada, su balance de petróleo le podía dar a ese país sudamericano lo suficiente para vivir de sus rentas durante 50 años. Peroes un tirano ignorante que somete a su pueblo a sufrimientos increíbles porCon un líder sensato, que valorara las virtudes de la libre empresa y las bondades del mercado, saldría en unos cuantos meses de su postración. Pasarían de la diáspora a la esperanza con un par de discursos y tres acciones sensatas.Venezuela, igual que, sometida a la inclemencia de la ideología radical marxista-leninista, sufre porqueLos países, en pocas palabras, no quiebran. No hay tal cosa.Y de esas ya tenemos muchas en el corto tiempo de la transición.Romper el proyecto delen construcción es uno de los mayores despropósitos que jamás hayamos escuchado., a los expertos en cientos de puestos que hacen funcionar al país, es otro despropósito que topará con la dura roca de lo real.Igual que era despropósito detener elcuando lo fija el mercado mundial o meter al Ejército a los cuarteles cuando el país se desangra.Cierto, el país se administra con una carga depero de ahí a cortar con hacha los sueldos en lugar de redimensionar el aparato público habla de promesas incumplibles e incomprensibles.Lo mismo es quebrar la Reforma Educativa de un plumazo y dar cabida a burros y vividores en el diseño del futuro de nuestra infancia y juventud.No,y nadie lo puede quebrar a pesar de todos quienes no saben lo que es el tener y el deber