De las caminatas fotográficas, a una página en redes sociales y ahora, un espacio en el Museo de la Ciudad de León, por séptima ocasión, la comunidad de Nómada Colectivo Fotográfico llegó a una meta más, la “Exponómada 2018”.Más de medio centenar de fotógrafos presentan, en esta edición, un acervo de 74 imágenes, cada una con la particular visión, estilo y técnica del autor.Fue hace casi 9 años cuando Tomás Castelazo y María Gómez Bulle crearon el colectivo con la idea de salir a tomar fotografías en grupo, compartir experiencias y conocimientos, y así disfrutar hacer dicha actividad.“La fotografía es el mejor método que hay para documentar la vida social o la integración del humano en el mundo, es el lenguaje universal”, comentó Tomás.Selene Acuña forma parte de los artistas de la exposición y en esta, su segunda participación, expone “Entre libros”, en el cual captó un cuadro que se alcanzaba a ver entre libreros de una biblioteca en CDMX.En la búsqueda de algún tema, lo que se vaya atravesando a su paso y le llame la atención, es lo que capta el lente de Pili García quien aportó tres imágenes.Por su parte, María Gómez Bulle, quien se dice admiradora de la calle, “congela” los instantes cotidianos de la vida, aquellos pequeños detalles que, muchas veces, no percibimos.Sus obras no tienen título para hacer una invitación a la gente a acercarse a la imaginación y evocar sus emociones.