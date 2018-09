Carrera de Maroon 5

Al parecer,y será Maroon 5.Liderados por el cantante Adam Levine,, al medio tiempo de la próxima edición del Super Bowl, reportó US Weekly.En los últimos cinco años se han presentado Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016); Katy Perry (2015) y Red Hot Chili Peppers junto con Bruno Mars en 2014.Hasta el momento,pero el portal Variety también confirmó al grupo., del cual se desprendieron sus éxitos “This Love”, “She Will Be Loved” y “Sunday Morning”.Cinco años después lanzaron “It won't be soon before long”. Tres años después llegó “Hands All Over”, “Overexposed” en 2012, V en 2014 y su último material es “Red Pill Blues”, dado a conocer en 2017.La banda está conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar.con Cardi B.