Lo más fácil es correr al entrenador y no a los jugadores.Les consta, lo he repetido muchísimas veces hasta el cansancio:Hay que recordar que el entrenador no juega, quizá tenga el poder de la alineación, quizá juegue defensivo,y no lo entienden los señores directivos.No hay que darle tantas vueltas al futbol, así de sencillo es. Sin embargo, resulta mucho más sencillo echar para afuera al director técnico;. Ahora uno cree que cambiando de entrenador las cosas van a cambiar, pero no es así. Para lo que hacen los jugadores, no es lo mejor.ya habiendo pasado la fecha FIFA, y en dado caso de querer mover algo, se tiene que hacer cuando se necesite, sin esperar, se debe actuar, actuar y actuar.… en fin, a veces creo que el técnico también tiene la culpa por no correr a quien no lleve a cabo al pie de la letra sus indicaciones.Pareciera que todo lo que menciono se corroboro con lo que hace León; ¿cuántos entrenadores no se han corrido en los últimos años apenas habiendo cumplido su primer año con el equipo?, y los grillos siguen mandando en el futbol mexicano., pero hacen el futbol difícil por el simple hecho de querer hacerlo difícil. Ahora viene una nueva etapa para el Club León con Ignacio Ambriz, que me parece es un buen técnico tal como sus números lo dicen, pero me preocupa todo este entorno de resultados y tendencias de preferir correr al técnico. Incluso he visto jugadores a los que les da gusto que se vaya el técnico. ¡Los jugadores son los responsables!¿El entrenador tiene la culpa de que el portero se coma un gol? ¿El entrenador tiene la culpa de que no haya un buen pase de gol? Que yo melamentablemente así siempre se ha manejado el futbol mexicano.¿Por qué siempre el entrenador es el culpable de que el equipo vaya mal?, y entonces, ¿por qué siempre lo echan a él?