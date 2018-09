La solidaridad del futbol mexicano en el S-19

Ante la tragedia, el balón no podía seguir rodando. Un día después del sismo del 19 de septiembre, de hace un año, la presidencia de la Liga MX decidió suspender los juegos de la Jornada 10, así como los partidos programados para la Copa MX.



De igual forma no se disputaron partidos del torneo femenil, ni de las categorías menores: Sub 20, Sub 17 y Sub 15.



Antes de volver a la actividad, una semana después las autoridades del futbol mexicano se reunieron con mandatarios municipales, estatales y federales, para convenir en reforzar los protocolos de seguridad e informar a los acionados qué hacer en caso de que se presentara un nuevo siniestro a la hora de un encuentro. La gente lentamente volvió a los estadios, volvió a tratar de olvidar la tragedia.



Hubo algunas falsas señales, como lo sucedido en el estadio Azul, donde una alarma de auto provocó que algunas personas abandonaran el inmueble y las aplicaciones de celular avisaban de sismos de baja intensidad. Pero nada más. Para recordar esa fecha y más que nada celebrar la solidaridad mostrada por los mexicanos, la Liga MX planea realizar un homenaje en los encuentros de la Jornada 9 de este n de semana.