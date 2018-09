León le 'cortaría la cabeza' a Paco Palencia

Entre El Chelís y El Profe Cruz

despidió a su entrenador esta semana, pero ahora el mismo equipo podría provocar el despido de, quien se "tambalea" como técnico deSegún fuentes cercanas a la directiva de los poblanos,tiene las horas contadas y sólo una victoria el sábado, en cancha del, podría darle una semana más en el cargo.Incluso, ya se tienen dos nombres como opciones para tomar el puesto del extrenador de los, quien no ha podido darle estilo a una escuadra que pelea por no descender.La primera opción es José, el famoso, quien acaba de dejar la dirección técnica del, escuadra de divisiones menores en Estados Unidos.está muy asociado a la afición poblana, pues dirigió alen varias etapas, por lo que sería una ventaja tenerlo en Lobos, sobre todo tratando de darle una un equipo que lleva poco gente a las tribunas.La segunda opción estiene una larga trayectoria en los banquilos del futbol mexicano y consiguió el título delal frente del, aunque no ha tenido suerte en sus trabajos recientes.La momento, Lobos BUAP marcha en la penúltima posición del, con cuatro puntos de 27 posibles y sólo seis goles anotados, por 16 recibidos.