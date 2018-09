“Aunque no es el único evento que realizamos con ese fin, si es de gran apoyo y por eso pedimos la participación de la ciudadanía, además que de que la carrera es doble emocionalmente”, destacó.

Al dar seguimiento al proyecto de la construcción del Refugio Animal, lacelebra la 7a edición de la carrera atlética, el domingo 30 de este mes, con cabida para mil moscotas con su dueño.Al celebrarse la presentación del evento, la coordinadora principal, Paulina Abascal, destacó que esta versión se realiza en homenaje póstumo a Sharon Antón, destacada colaboradora del Refugio Animal, fallecida al ser arrollada hace unos días en el túnel San Clemente.La carrera está destinada para mil participantes y la organización aseguró que restan unos 130 boletos de participación.Acompañada de los patrocinadores, informó que como cada año, desde hace siete, la carrera se realiza para reunir fondos que ayuden a seguir en la construcción del, en la comunidad de Cajones.La carrera se programa para el próximo domingo 30, a partir de las 8:00 de la mañana en al acceso Diego Rivera, en 3 categorías; Petit de 1K, Master dog de 3K y la libre de 8K, donde también se puede correr con mascota.Se presentaron las playeras del evento, 4 en total, que llevan las imágenes de mascotas que viven en el Refugio; Mateo, Dolores y Úrsula, Paquito y Pánfilo.Informaron que el costo del boleto es de 250 pesos con derecho a kit que contiene varios beneficios, principalmente playera y medalla. Los registros siguen biertos, aunque hasta ayer quedaban menos de 150.La organización solicitó a los participantes con mascotas considerar ciertas precauciones, como el no llevar perros en celo, enfermos, ni agresivos, y se solicitó llevarlas con correa.Agregaron que la carrera no lleva premiación porque el fin es apoyar y por ello no se elevó el costo del boleto para esta edición.Los informes y registros se pueden hacer en línea; http://www.runnersnorthbajio.com/producto/7ma-carrera-corre-con-tu-perro-fundacion-corazon-animal.Sigue leyendo: