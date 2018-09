Real Madrid golea a la Roma en laChampions League

El Real Madrid arrancó hoy la defensa del título de la Liga de Campeones con una exhibición de fútbol ante la Roma en el Santiago Bernabéu, donde venció por 3-0 a los italianos con goles de Isco, Gareth Bale y Mariano.



Una falta magistral de Isco en el minuto 45, un tanto a la carrera de Bale en el 58' y un zapatazo desde fuera del área de Mariano en el 90' decidieron un choque que sólo tuvo un dueño, un Real Madrid al que parece que le sobra el hambre en Europa a pesar de haber ganado las tres últimas Champions.



Los cerca de 80 mil espectadores que asistieron al coliseo blanco acabaron rendidos ante el equipo que dirige Julen Lopetegui, que con el triunfo se colocó líder del Grupo G con tres puntos. Más atrás quedaron el Viktoria Plzen y el CSKA de Moscú, que consiguió un agónico empate 2-2 en República Checa después de remontar dos goles de desventaja.



Fue un inicio prácticamente perfecto para el Real Madrid, que persigue este año un reto que se antoja cercano a lo imposible: busca ser el primer equipo que gana cuatro Copas de Europa consecutivas desde el club blanco en la década de los 50. Lopetegui demostró personalidad en su debut en Champions como entrenador del Real Madrid y sentó a Thibaut Courtois para dar entrada a Keylor Navas, el portero titular las tres últimas temporadas.



Además, dejó en el banquillo a Marco Asensio y metió en el once titular a Isco, que fue suplente el n de semana en la Liga. No le pudo salir mejor la decisión, porque el mediocentro español fue el encargado de abrir el marcador tras una primera mitad en la que el vigente campeón se mostró en todo su esplendor.



Ágil y decidido, lo único que le faltó fue puntería. Sólo así se explica que el resultado al descanso fuera de 1-0 habiendo disparado 17 veces. Pronto quedó claro que la Roma le entregaría la pelota al Real Madrid para esperar agazapada un contraataque.



El conjunto italiano alcanzó las seminales la temporada pasada tras levantar un 4-1 al Barcelona en cuartos y se presentó en el Santiago Bernabéu con un equipo algo debilitado. Ya no están el portero Allison ni los mediocentros Radja Nainggolan o Kevin Strootman y en la Serie A arrancó con apenas una victoria en cuatro jornadas.