Se retira de la NFL... ¡en el medio tiempo!

Talento de la NFL

Después de dos cuartos en el juego entre sus Bills y los, Vontae Davis tomó una decisión. Aprovechó el descanso de medio tiempo para vestirse con ropa de calle y abandonó el estadio. Decidió retirarse de la, en una decisión que ha sorprendido al medio deportivo.Inicialmente, el entrenador de los Bills,, simplemente dijo que Davis estaba indispuesto, pero no lesionado. Así explicó que el esquinero no regresara al juego queperdió por 31-20 ante los Chargers."Simplemente me di cuenta de que el futbol no es para mí", declaró Davis horas después, para el programa The Undefated. "Salir (retirarse de la Liga ) fue terapéutico, hermano. Hice todo lo que la liga quería que hiciera, jugué para compañeros heridos, teniendo la mentalidad de gladiador, pero todo acaba por explotar. Y cuando estalló, sólo quería dejarlo todo atrás", comentó el defensivo."No me importa lo que diga la gente. Esa experiencia fue personal y no está destinada a que nadie más la entienda".Davis, de 30 años, recién jugaba su primer partido de la temporada, pues estuvo lesionado en la Semana 1. Fue firmado por los Bills en febrero y antes militó en los Colts y los Dolphins. En su carrera, llegó a dos Tazones de Profesionales.De parte del equipo, el coach Sean McDermott se negó a abundar en la decisión de Davis. "No esperaba que lo entendieran", añadió el esquinero. "Ese momento (decidir retirarse) fue impactante para mí también. Mi intención no era lastimar a mis compañeros de equipo. En ese momento, mi intuición me decía que ya no pertenecía a ese juego."Lo loco es que las personas asumieron automáticamente que algo me pasaba mentalmente. Me siento genial. No me he sentido así en toda mi vida ".