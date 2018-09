'Mi marido es el mejor hombre del mundo', dice Chantal Andere

la jalonea su esposo

no pasó nada

'Lo que ven las redes sociales'



"Me llama mucho la atención cómo cada quien ve las cosas desde un punto de vista distinto, y no hablo de gente cercana a mí, sino de las mismas redes sociales"

¿Qué opina Chantal sobre el escándalo?



"Respeto muchísimo el punto de vista de cada quien; son libres de escribir y de opinar lo que quieran, y como lo he dicho ya, soy una mujer profundamente feliz, enamorada de un caballero que sería incapaz de hacer nada que atentara contra mi integridad"



"Voy a cumplir 10 años de casada con el mejor hombre del mundo y con el mejor padre del mundo, y lo seguiré diciendo toda la vida porque así es"

La pareja quiere viaje para celebrar



"Yo lo que quiero es irme a un viajecito, no muy lejos, porque tengo que regresar a dar funciones"

'Es un hombre inteligente'



"Él respeta mis ausencias laborales, que son muchas, con horarios espantosos. Hacer novela implica tiempo, el teatro también. Sólo un hombre inteligente aguanta una relación así"

Su nombre casi nunca está ligado a la polémica, pero ahora Chantal Andere enfrenta una, y lo hace de cara para decir que es feliz al lado de su marido Enrique Rivero Lake, a quien califica como el mejor hombre del mundo, y con quien celebrará sus primeros 10 años de matrimonio.La pareja fue blanco de comentarios en redes luego que se hiciera viral un video en el que supuestamente se observa cómodurante la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional."Ya llevo 27 años trabajando en ésto. Claro que antes no había estas posibilidades, de que, con un celular, puedan hacer viral un video y hacer viral una noticia que, desde mi punto de vista, estuvo muy duramente juzgada, cuando en realidad", aclaró Chantal.La hija de Jacqueline Andere aseguró vía telefónica que esta situación no afectó en nada su matrimonio, al contrario, se rieron de lo sucedido."Te confieso que me dio risa, porque ahí no hubo ningún jaloneo. De jalar tengo otro concepto totalmente distinto, mismo que tuvo muchísima gente", afirmó la actriz de 46 años.La actriz, que protagoniza la obra El Beso de la Mujer Araña, indicó que el 6 de diciembre ella y su esposo cumplirán un aniversario importante.Respecto al festejo que planean hacer, indicó, será un viaje."Como cae en domingo, y yo tengo dos funciones de El Beso de la Mujer Araña, creo que, probablemente, nuestro festejo lo haremos la siguiente semana.Rivero Lake, quien se dedica a la compra y venta de antigüedades, fue calificado por Chantal como un hombre inteligente, con diplomados, a quien le gusta leer mucho y respetar las actividades de su mujer."Físicamente, se me hace muy guapo. Es un hombre más alto que yo: mide 1.84 metros, mide 9 centímetros más que yo. Es una persona que me deja ser", aseguró la actriz, quien es amiga de la Primera Dama de México, Angélica Rivera.