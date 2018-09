Chiquis Rivera 'explota' contra el público y los llama 'pen.....'

"Y para la gente pendeja que no entiende lo que quiere decir eso, porque están diciendo que le estoy faltando al respeto a México, que no es así, osea esa gente ignorante, porque sí me molesta, hay muchas cosas que se dicen de mi que digo 'ay, ni vale la pena', se me resbalan, pero esto sí me molestó mucho porque, es una babosada, la verdad"



"Quiere decir, 'es un lugar chingón', osea, es algo bueno, no sean tan mensos, no sé si sea la gente que no me quiere, que está buscando cualquier cosa para criticarme pero la verdad..."



"Así se los voy a decir: pendejos, ya me agarraron (...) otra gente que 'ay, por qué Chiquis ahora quiere apoyar a México', pues porque soy mexicana, no tengo que nacer en México para yo en México para ser orgullosa o para sentirme orgullosa, más bien, de mis raíces; tengo sangre mexicana en mis venas, a la gente que no les gusta no me importa"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Antimexicana, malinchista, y otras tantas cosas le escribieron a Chiquis Rivera en las redes sociales luego de que apareció con una chamarra que dice 'México in the shit'.Resulta que Chiquis no se quedó callada y de nuevo entró al quite; sin dudarlo dijo que se trata de gente:¿Ya viste?:Seguido de eso aclaró qué significa la frase, para 'quienes no lo entienden'.Fin del video. La grabación ya está recorriendo las redes sociales y lleva miles de reproducciones, aunque muchos siguen sin comprenderla y otros se enojaron aún más.Ah sí, fin del video y comenzó otro: