Estrellas que reivindican las arrugas

La dictadura de la imagen es un hecho. Que afecta con especial virulencia a las mujeres, una realidad que ejerce una presión aún mayor en personajes que viven sometidos al escrutinio público. Pero la rebelión lleva tiempo tomando cuerpo y sumando partidarias. No se trata de lucirse descuidadas, sino de mostrarse naturales; bellas pero asumiendo el paso del tiempo.

Por este motivo son cada vez más las actrices que reivindican sus arrugas, como un gesto personal pero también como una reivindicación profesional. Un movimiento que quiere propiciar la normalización del paso del tiempo y que este no sea un impedimento para seguir trabajando y consiguiendo papeles interesantes a lo largo de una vida, y no solo cuando la juventud desborda o las operaciones estéticas o el bótox sin medida intentan imitarla burdamente.

Estas son algunas de declaraciones de estrellas que han decidido dar ejemplo de resistencia y asumir sus arrugas. Frases inspiradoras que ayudan a resistirse a combatir ridículamente los efectos de la edad.

La actriz Cate Blanchett en 2018. G3ONLINE

Cate Blanchett. 49 años. “Sé que cuando me río, mis arrugas se hacen más profundas, pero no me preocupo por ellas. ¿Para qué necesito un rostro que no refleja mi historia, un rostro ajeno al sentido del humor?”

Robin Wright. Actriz, 52 años. Reconoce que pensó sucumbir a la presión de Hollywood pero terminó por rechazar la idea de realzar sus pechos o hacerse un estiramiento facial: “Pensé: ‘No quiero hacerlo, voy a envejecer y voy a tener arrugas”.

Meryl Strepp. Actriz, 69 años. “Realmente entiendo la tristeza que acompaña al envejecimiento, especialmente para las mujeres, pero me parece que las personas tienen rostros extraños cuando congelan su cara. Mi consejo: No gastes tanto tiempo en el cuidado de una piel perfecta o en preocuparte si has ganado o perdido un kilo. Piensa en lo que has hecho y logrado en esta vida”.

La diseñadora Diane von Furstenberg en 2018.CORDON PRESS

Diane Von Furstenberg. Diseñadora, 71 años: “Se dice que con la edad te ves cómo eres por dentro. Tus arrugas reflejan los caminos que tomaste, forman parte de tu vida. Mi rostro refleja el viento, el sol, la lluvia, los viajes que realicé. Mi cara lleva todos mis recuerdos. ¿Por qué querría borrarlos?

Susan Sarandon. Actriz, 71 años. “La belleza viene del interior. De una vida de gratitud y de la comprensión de que todo está bajo nuestro control”.

Drew Barrymore. Actriz, 43 años. “Cuanto mayor me hago, mejor soy. Las arrugas son el pequeño precio a pagar por la nueva sabiduría que tengo en mi cabeza y en mi corazón”.

La actriz Jennifer Aniston en 2017. G3ONLINE

Jennifer Aniston. Actriz, 49 años. “Agradezco aprender de los errores de mujeres que intentan mantenerse jóvenes a cualquier precio porque gracias a ellas no he inyectado ninguna mierda en mi cara”.

Helen Mirren. Actriz, 73 años. “Era menos bella cuando era joven. Realmente lo era mucho menos. Cuando envejeces es maravilloso: no te importa nada”.

Jamie Lee Curtis. Actriz, 59 años. Me sorprende que el término que utilizamos para acompañar la palabra edad sea anti. La edad es la evolución humana en su forma más pura. La muerte, la impotencia”.

Angelina Jolie. 43 años. “Cuando me miro al espejo, veo que me parezco a mi madre y eso da calor a mi corazón. Me veo envejeciendo y no me molesta porque significa que estoy viva”.