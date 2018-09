Harry Styles se hace granjero para la nueva campaña de Gucci

El cantante Harry Styles ha sido elegido por segunda vez como imagen de Gucci Tailoring para su campaña Crucero 2019. Las imágenes han despertado un gran revuelo en las redes sociales, ya que muestran al británico con unos acompañantes un tanto inusuales: animales de granja.

Esta campaña liderada por el director de la firma, Alessandro Michele, tuvo como escenario los históricos jardines de Villa Lante en el norte de Roma (Italia). En las fotografías, difundidas en la cuenta de Instagram de Gucci, se puede ver al exintegrante del grupo juvenil One Direction con coloridas prendas y grandes estampados, mientras juega con un cordero, una cabra y pequeños cerdos. La publicidad fue captada por el fotógrafo británico Glen Luchford, quien a su vez contó con la dirección de Christopher Simmonds.

Pero la relación entre el cantante de 24 años y la marca italiana no es reciente. Para la campaña pre-fall 2018, Styles posó en un clásico fish and chips británico junto algunos perros y un par de gallinas, vistiendo trajes entallados de diferentes colores. Previamente, la firma había vestido al intérprete en su última gira mundial, Live on Tour, y le había proporcionado un traje turquesa floreado para el videoclip del tercer sencillo de su álbum debut, Kiwi.

Styles se hizo famoso por integrar el quinteto juvenil One Direction. Durante casi seis años, el grupo conformado también por Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, generó un fenómeno mundial que llevó a sus integrantes al estrellato absoluto. En 2016 la banda anunció una pausa en su carrera como agrupación, y Styles inició su trayectoria en solitario. Su primer disco lanzado en 2017 tuvo gran acogida y le significó su primer Brit Award en la categoría de mejor videoclip por la canción Sing of the Times. Aparte de su talento musical, el británico es también altamente conocido por su gusto por la moda. En 2013 fue galardonado con el premio Icono de estilo en los British Fashion Awards y el pasado año formó parte de la lista de famosos mejor vestidos de acuerdo a la revista Vanity Fair.