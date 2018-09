sin una gota de maquillaje



"Pareces un robot y mucho más grande de lo que eres"

Natti Natasha y sus curvas han sido el equipo del éxito últimamente; ha sido llamada 'la reggaetonera más sexy' y el video de 'Sin Pijama', con Becky G, es una prueba de ello, según sus fans.Pero da de qué hablar porque no todo es como en los videos. Primero fue noticia en el mundo del espectáculo por sus fotos al natural,, que la dejaron ver con un look muy poco familiar.Luego el cambio físico que tuvo soltó incluso los rumores de que se quitó una costilla, y que se hizo 'amiga' del bisturí.Y ahora se presentó en Puerto Rico y salió con un traje con el que no se le veía ni el cuello; otros dijeron que parecía una esfera, pues el traje color blanco no fue muy favorecedor.Los admiradores se preguntan si es la nueva imagen de la cantante, que tiene éxitos como 'Criminal' con Ozuna, 'Sin pijama' con Becky G, 'No me acuerdo' con Thalia, 'Amantes de una noche' con Bad Bunny, 'Otra cosa' con Daddy Yankee, 'Dutty Love' con Don Omar,​ 'Crazy In Love' con Farruko, 'Fotos y Recuerdos' (remix) con Selena y 'Perdido en tus ojos' con Omar.Con información de La Viola y LaRepública.