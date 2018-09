Revelan que Belinda violó la ley electoral por participar en actos políticos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

estableció que la cantantevioló la prohibición que impone la Constitución a los extranjeros que residen en México, para participar en actos políticos, al apoyar a candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos.reside en el país en calidad de extranjera, por lo que en términos del artículo 33 de Constitución y la ley electoral "se ordena dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en ámbito de sus atribuciones determine que a su derecho convenga", resolvieron los magistrados.El caso resuelto fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues según su queja el pasado 22 de junio y como parte de un acto proselitista, se entregaron bienes con fines electorales a pobladores de Jojutla, Morelos, uno de los municipios más afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017.acreditó que ese día acudieron los denunciados: Jorge Arguelles, entonces candidato a diputado federal, hoy legislador, y Juan Ángel Flores Bustamante, entonces abanderado a presidente municipal, hoy alcalde electo, y en ese evento Belinda entregó de propia mano artículos como cobertores, almohadas, balones de fútbol, hasta un vehículo rotulado con propaganda de uno de los candidatos.Se resolvió sancionar a los dos candidatos con multa de 16 mil 120 pesos, se amonestó apor falta de deber de cuidado en la conducta de sus abanderados; se exoneró al entonces candidato presidencial electo Andrés Manuel López Obrador de la irregularidad y se dio vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) por lo que toca a Belinda.Los magistrados valoraron que si bien Jojutla es una población afectada por los sismos y con necesidades, justamente lo que la ley pretende es "que no haya una situación de vulnerabilidad que se pueda usar para beneficio electoral", expuso la magistrada presidenta por ministerio de ley, Gabriela Villafuerte Coello.Por eso en la sentencia se determinó que sí "se afectó la libertad del sufragio porque propiciaron una relación de agradecimiento de la ciudadanía a los candidatos" sin que haya sido necesario que las entregas hayan sido de su mano, pues la falta se puede acreditar a través de terceros, y la entrega se realizó a través de una persona pública (Belinda), lo que pudo tener mayor efecto.Sobre la responsabilidad de Belinda, Villafuerte Coello explicó que "la Constitución establece que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país, podríamos o no estar de acuerdo y se acreditó que el evento fue un acto político electoral".Pero en ese caso, en el TEPJF "hasta ahí llegamos y lo que procede es dar vista a la Segob... procederemos a informar de inmediato para los efectos que la Secretaría determine… es la única que tiene las facultades para pronunciarse sobre la situación de las y los extranjeros que tuvieran un nivel de participación en un acto político", expuso.Esta sentencia aún puede ser recurrida ante la