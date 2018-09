Apuestan a formar alumnos más felices

Al detalle

Con el objetivo principal de que a partir de la equidad y la inclusión el alumno sea más feliz, dentro del nuevo modelo educativo en el país, se ha establecido la Autonomía Curricular para organizar clubes o talleres en las escuelas de nivel básico."Nosotros ya llevamos cuatro talleres. Lo que se busca es que la educación sea más humanista, que el alumno sea feliz", mencionó Enrique Chaurand, director del Instituto Chaurand.La autonomía curricular le da la libertad a las escuelas de crear talleres de acuerdo al Órgano Colegiado y en base a una puntuación que se determina en una cédula de cumplimiento de objetivos, la cual arroja cuántos talleres tiene la escuela permitido abrir."Este año, se nos ha recomendado que le demos preferencia a talleres que amplíen la formación académica. Las escuelas detectan las áreas de oportunidad y en base a eso crearán sus clubes o talleres que las fortalezcan", dijo el profesor Chaurand.La institución ha implementado un taller de Fortalecimiento de Español, con lectura y redacción, además de ortografía."En este taller, el alumno hace una lectura y un análisis que implicarán índices y un proyecto. Así, lo enseñamos a leer un poco mejor y a que entienda mejor y así potenciar el área académica; es decir, si el niño tiene mejor lectura de comprensión, es muy probable que esté mejor en historia y geografía porque adquirió mayor análisis".Otro taller que lleva a cabo la institución es el de Computación, ya que los directivos consideran de suma importancia que el alumno tenga conocimientos básicos de paquetes como el Office, además de que el contacto de los alumnos de educación básica con la tecnología se ha acrecentado.Para potenciar el desarrollo personal y social, Enrique Chaurand comentó que en esta escuela se está desarrollando un taller de futbol, ya que la autonomía marca que se pueden implementar talleres de acuerdo con el medio.Otro taller que esta escuela implementó fue el de Cálculo Mental y Habilidades Matemáticas y am pudo constatar que alumnos de cuarto grado de primaria tienen un gran nivel en cuanto a la lógica matemática y la resolución de problemas que implican operaciones con números naturales en el menor tiempo posible, además de que la revisión de las operaciones corre a cargo de los mismos alumnos bajo la supervisión de su maestra titular."Nosotros decidimos aterrizar nuestro trabajo con estos talleres porque tenemos que capacitar al personal docente para que los impartan. En el sistema de la Secretaría de Educación hay un catálogo de ámbitos donde se capturan las cédulas de cada nivel académico y la plantilla con la que se cuenta y que grado académico tienen los profesores. Después de esto, el supervisor evalúa; acto seguido el director hace una autoevaluación, qué se hizo, qué no, cómo se trabajó y al final se hace un resumen de todo", enfatizó Enrique Chaurand.El profesor Enrique Chaurand compartió que para evaluar los talleres se asignan 4 niveles: Insuficiente, básico, satisfactorio y sobresaliente."Les decía que, en el caso de futbol, el nivel insuficiente sería que el niño no le pega a la pelota, el nivel básico es cuando la patea y si ya es un niño con control de balón y ya da pases acertados, podemos decir que tiene un nivel satisfactorio y si en él ubicamos que es 'Maradona' o es 'Messi', es sobresaliente", mencionó.Académicamente, estos 4 niveles se van a empatar con las calificaciones del alumno, porque se siguen ponderando dentro del promedio para la calificación final."De los talleres, se tienen que aprobar dos de los que llevamos en nuestro caso, pero no creo que alguien repruebe por ejemplo el taller de futbol, porque con estar en el nivel 2 de tus talleres, ya estás aprobado", comentó.Según Enrique Chaurand, de una u otra manera, el modelo da la oportunidad de fortalecer áreas que antes no se contemplaban tanto."Lo que me gusta es que ahora puedes potenciar mejor el desarrollo de los alumnos en todas las áreas. No todo es áreas académicas, la fórmula para ser exitoso en la vida, no necesariamente tiene que ver con lo académico. Ha habido niños que se han interesado por el futbol y las artes y se les ha apoyado para que cumplan sus objetivos en lo que respecta al desarrollo emocional y social", finalizó Enrique Chaurand.Es la facultad de las escuelas para adaptar los contenidos educativos a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes y su medio.• Es para todas las escuelas. Responde a los principios de equidad e inclusión.• No requiere mayor inversión de recursos.• Espacio innovador y flexible.• Facilita la convivencia de estudiantes de grados y edades diversas.• Reorganiza al alumnado por habilidad o interés.• Considera horas que cada escuela tenga disponibles.