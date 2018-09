Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El día de hoy se celebra la valentía y entrega del personal de base y voluntariado de Protección Civil, en conmemoración de su 33 aniversario de fundación, se reconoce el compromiso y el desempeño de las dependencias enA pesar de que fue en 1949, cuando parte del tratado de Ginebra hablaba de la integración de, en México fue en 1985 cuando comenzaron a surgir diferentes organismos para la prevención de desastres, a consecuencia de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre.En San Francisco y Purísima del Rincón, un grupo de emprendedores, preocupados por el hecho de que en ambos municipios no se contaba con estas áreas, comenzaron a estructurar las dependencias.Hace 20 años en 1998 durante la administración de Eduardo Arroyo, fue que se creó en San Francisco del Rincón la Dirección de Protección Civil, encabezada por Jorge Luis Muñoz y con los siguientes directores; Carlos Hugo Sánchez, Alberto Navarro, Jesús Ángel, Francisco López, Antonio Salvador, Alan Reyes Andrade y Carlos Alberto Serrano.Actualmente, Alan Reyes Andrade es quien encabeza la cuadrilla conformada por; Abraham Camargo, José Alejandro Cortés, José Aberto Vazquez, Luis Gerardo Alvarado, César Enrique Ramírez, Juan Carlos Luna, Juan Antonio Mena, Alejandro Pérez y Tomás Valverde.En lo que respecta al municipio de Purísima del Rincón fue Juan Ángel Valtierra quien inicio como director en esta honorable institución en marzo de 1996, en la administración de Francisco Arenas.Pedro Hernández, Antonio León, Marco Antonio Gutierrez, Héctor Guzmán Varela y Ándres Flores Arenas, que actualmente está al frente de la dirección.Entre los que conforman el equipo son; Héctor Hugo Guzmán Varela, Rogelio Ojeda Ángel, Juan Pablo Guzmán, Marisela Otero Lara, Eruviel Camarena Salas, Luis Antonio Hernández y Martha Jeraslin Ángel.En ambos Municipio se comenzó desde cero, pues no se tenían unidades, ni personal, no contaban con equipo adecuado para dar atención a las emergencias que se presentaban.Cabe señalar que el crecimiento ha sido notorio pues en la actualidad se cuenta con más elementos que están al servicio de la ciudadanía, quienes además se encuentran altamente capacitados para dar atención a diferentes contingencias.Es importante recordar que hoy hace un año el equipo (BREC) Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados, de este municipio apoyó en la Ciudad de México donde se vivió el terremoto.En este día se felicita a todas aquellas personas que forman parte de estas dependencias; y que día a día se comprometen a salvar la vida de otras personas.Sigue leyendo: